Загадочная пирамида хранила секрет на протяжении тысячелетий: что обнаружили археологи

Пирамиду Нейт обнаружил египтолог Захи Хавасс / © Zahi Hawass

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Археологи установили личность древнеегипетской царицы, имя которой более четырёх тысячелетий оставалось неизвестным. Ею оказалась Нейт — жена фараона Тети, правителя Шестой династии Древнего Египта. Её захоронение обнаружили ещё в 2010 году, однако лишь спустя десятилетие исследователям удалось найти надписи, подтвердившие личность владелицы пирамиды.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy.

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Небольшую пирамиду обнаружила в 2010 году археологическая экспедиция под руководством известного египтолога Захи Хавасса. Она расположена в некрополе Саккара, недалеко от пирамиды фараона Тети, правившего примерно в 2323–2291 годах до нашей эры.

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Сначала исследователи не могли установить, кому принадлежала гробница. Ответ они нашли только после расчистки поминального храма: имя царицы Нейт было высечено на его стенах и на поваленном обелиске у входа.

Сам Хавасс признался, что раньше даже не слышал об этой царице. Об её открытии объявили в январе 2021 года.

Вокруг пирамиды обнаружили сотни древних захоронений

Раскопки в Саккаре принесли и другие важные открытия. Недалеко от пирамиды Тети археологи обнаружили 22 погребальные шахты, большинство из которых датируются периодом Нового царства — примерно 1550–1186 годами до нашей эры.

Это свидетельствует о том, что данная территория оставалась важным местом захоронений даже спустя много веков после смерти фараона. Вероятно, причиной этому был культ Тети: египтяне долгое время почитали его как божество и стремились быть похороненными рядом с его пирамидой.

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Среди находок — сотни деревянных саркофагов, часть которых украшена портретами умерших и сценами из «Книги мертвых». Также археологи обнаружили предметы, которые должны были сопровождать людей в загробной жизни, в частности игровые доски, статуэтки и оружие.

Золотая маска и древний папирус

Особое внимание исследователей привлекли хорошо сохранившиеся мумии и захоронения с ценными артефактами. В одном из саркофагов обнаружили женщину с золотой маской на лице.

Еще одной важной находкой стал папирус длиной около четырех метров с текстом 17-й главы «Книги мертвых». На нём было указано имя умершего — Пвхаеф. Его также обнаружили на саркофаге и небольших погребальных статуэтках, которые, согласно верованиям египтян, должны были служить своему владельцу в загробном мире.

Открытие пирамиды царицы Нейт стало частью масштабных исследований в Саккаре, которые помогают восстановить малоизвестные страницы истории Древнего Египта.

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Напомним, в гробнице древнеегипетского чиновника Усера исследователи расшифровали надпись с кличкой собаки, жившей более 3500 лет назад. Имя животного переводится как «Тот, кто из подземного мира» и, вероятно, отсылает к Анубису — богу загробного мира.

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