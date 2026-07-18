Загадочная структура над Млечным Путем десятилетиями вводила в заблуждение: что выяснили учёные

«Центральная часть Галактики». Фото: Оксфорд/SARAO

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Астрономы после почти 40 лет исследований установили истинную природу загадочной структуры, которую считали связанной с центром Млечного Пути. Новые наблюдения показали, что объект расположен гораздо ближе к Земле, чем предполагалось ранее, а его происхождение не связано с активностью сверхмассивной чёрной дыры.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Объект, известный как Центральный лоб Галактики (Galactic Center Lobe, GCL), на протяжении десятилетий оставался одной из величайших загадок астрономии. Благодаря своей форме он выглядел как огромная «доля», словно возвышающаяся над галактическим центром. За годы исследований учёные выдвигали различные версии его происхождения — от последствий взрывов сверхновых до следов мощного извержения из ядра Млечного Пути миллионы лет назад.

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Впрочем, новое исследование опровергло эти предположения. Команда под руководством астрофизика Кэтрин Крекель из Гейдельбергского университета установила, что загадочная структура не расположена в центре Млечного Пути. На самом деле она находится примерно в 6520 световых годах от Земли, тогда как расстояние до галактического центра составляет около 26 тысяч световых лет. Из-за этого реальные размеры объекта оказались значительно меньше, чем считалось ранее.

Для исследования команда использовала данные проекта SDSS-V Local Volume Mapper, который создает подробные карты газа в Млечном Пути. Особую роль сыграли наблюдения за излучением ионизированной серы. Её более длинные волны лучше проникают сквозь космическую пыль, поэтому учёные смогли увидеть нижнюю часть структуры, которая ранее «терялась» на фоне галактической плоскости.

Именно это позволило установить, что объект представляет собой не открытую «частицу», а замкнутую петлю или газовый пузырь. Поэтому исследователи даже предложили изменить её название на «очень запутанная петля».

Чтобы определить расстояние до объекта, ученые сравнили степень ослабления его света космической пылью с трехмерными картами распределения пыли в Млечном Пути. Это подтвердило, что структура находится значительно ближе к Солнечной системе, чем предполагали предыдущие исследования.

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По словам авторов работы, газовый пузырь состоит преимущественно из светящегося водорода, который ионизируется мощным ультрафиолетовым излучением. Хотя источник этого излучения пока не удалось установить, исследователи предполагают, что структура сформировалась предыдущим поколением массивных звёзд. Их взрывы в виде сверхновых могли создать полость в межзвездной среде, а новое поколение звезд заставило газ светиться.

По оценкам ученых, диаметр этого газового пузыря составляет около 115 световых лет. По механизму образования он похож на известную Петлю Барнарда, хотя и уступает ей по размерам.

Напомним, ранее ученые обнаружили загадочную «суперземлю» с идеальными условиями, которая может навсегда изменить наше понимание Вселенной.

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