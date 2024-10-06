Загадочное погребение: в гробнице гладиатора обнаружили кости 12 человек

Археологи в Турции в древнем саркофаге римского гладиатора по имени Евфрат обнаружили кости 12 мужчин и женщин, датируемые 5 веком нашей эры. Поскольку захоронение воина было на двести лет более давним, это свидетельствует о том, что гробницу использовали повторно.

О загадочном захоронении сообщает издание Live Science.

Искусствовед Университета Хатай Мустафы Кемаля в Турции Синан Мимароглу и его команда обнаружили гробницу в руинах базилики, расположенной в провинции Измир, которая является частью древнегреческого города Эфес.

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Ученый отметил, что из надписи известно, что саркофаг изначально был предназначен для гладиатора. Однако рядом с надписями на саркофаге обнаружили гравюры христианских крестов как на крышке, так и внутри.

Погребение расположено непосредственно под базиликой, которая первоначально была церковью, посвященной святому Иоанну.

Это сооружение позже было превращено в купольное здание императором Восточной Римской империи Юстинианом, в шестом веке оно служило важным местом захоронения.

Считается, что лица, захороненные в саркофаге, имели высокий статус в обществе. Мимароглу предполагает, что они, вероятно, были гражданами высшего класса или членами духовенства, учитывая тщательное внимание к их погребению в церкви.

Всего внутри саркофага было три креста, датируемые пятым веком. Дополнительные кресты вырезали на его крышке примерно в восьмом веке. Сейчас их сравнивают с аналогичными артефактами из региона, чтобы узнать больше о религиозных верованиях изготовивших их людей.

Что касается гладиатора Евфрата, то известно только его имя и место, где его похоронили.

Напомним, ранее археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившей в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.

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