Загадочное "ядро древней планеты": аппарат NASA улетел исследовать железный астероид (видео)

Американский зонд останется на орбите астероида Психея чуть больше двух лет, чтобы изучить его, находясь на разных высотах.

В пятницу, 13 октября, аэрокосмическое агентство NASA запустило миссию к далекому, никогда раньше не исследованому металлическому астероиду Психея, который, по мнению ученых, может быть частью ядра древнего небесного тела.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Запуск мощной тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, несущей зонд NASA, состоялся запланировано в 10:19 по местному времени (14:19 GMT) из Космического центра Кеннеди во Флориде.

"Аппарат двигается по номинальной траектории", — сказал комментатор во время прямой трансляции NASA через несколько минут после запуска.

"Люди уже "побывали" на небесных телах, сложенных из скал, льда или газов. Но теперь мы впервые посетим мир, имеющий металлическую поверхность", — сказала на пресс-конференции Линди Элкинс-Тантон, научный координатор миссии.

Путешествие будет длительным, поскольку Психея расположена во внешней части Пояса астероидов, между орбитами планет Марс и Юпитер. Таким образом, зонд NASA пройдет расстояние примерно в 3,5 млрд километров, чтобы добраться туда, с ожидаемой датой прибытия летом 2029 года.

Что известно о Психее

Благодаря свету, отраженному от его поверхности, ученые уже знают, что астероид Психея очень плотный и что он состоит из металла, а также другой материи – вероятно, камней.

Ученые полагают, что Психея, протяженность которой превышает 200 километров, могла быть частью ядра древнего небесного тела, поверхность которого была растерта в порошок от ударов астероидов.

Анимационное изображение зонда NASA возле астероида Психея / Фото: скриншот с видео

"Планеты Земля, Марс, Венера и Меркурий имеют металлическое ядро. Но мы никогда не сможем увидеть эти ядра, они находятся в очень горячих и глубоких областях", – сказала Линди Элкинс-Тантон. Таким образом, миссия к Психее является "нашим единственным способом увидеть ядро".

Американский зонд останется на орбите астероида Психея чуть больше двух лет, чтобы изучить его, находясь на разных высотах.

Аппарат будет использовать три научных устройства: мультиспектральные изображения для фотографирования, спектрометры для определения состава и магнитометры для измерения магнитного поля.

Испытание новых технологий

Для перемещения в космосе зонд будет использовать двигатели на эффекте Холла, впервые в межпланетном путешествии.

Также читайте В Солнечной системе была еще одна планета: сенсационное исследование ученых

"Эти двигатели используют электроэнергию, которую обеспечивают солнечные панели зонда, для получения ионов благородного газа (ксенона), которые затем ускоряются, когда они проходят через электрическое поле. Затем они выбрасываются с очень высокой скоростью, в пять раз быстрее топлива, которое выходит из классической ракеты", — сказал Дэвид О, инженер из NASA.

Эта технология создает требуемое ускорение для движения.

Миссия Psyche также опробует систему лазерной связи, которая должна разрешить передачу большего количества данных, чем радиосвязь.

Напомним, первые исследования образцов из астероида Бенну в возрасте 4,5 миллиарда лет, собранных в космосе и доставленных на Землю аппаратом NASA, выявили высокое содержание углерода и воды. Эта находка может указывать на то, что именно такие космические камни принесли на нашу планету строительные блоки для зарождения жизни на Земле.

Читайте также: