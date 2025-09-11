Загадочные артефакты: археологи нашли уникальные урны в корнях сваленного дерева в Амазонии

Огромное упавшее дерево в бразильской Амазонии раскрыло тайну древних захоронений

В отдаленной пойме бразильской Амазонии , под корнями свергнутого дерева, археологи под руководством Марсио Амарала из Института устойчивого развития Мамирауа обнаружили семь уникальных керамических погребальных урн. Самая большая из урн имела почти 90 сантиметров в диаметре и весила около 350 килограммов. В нескольких этих сосудах содержались останки людей, рыб и черепах, что указывает на сложные погребальные ритуалы старых народов.

Об этом пишет Earth со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном издании Anuário Antropológico.

Урны под поваленным деревом: детали находки

Дерево, под которым были обнаружены артефакты, упало вблизи Лаго-ду-Кочила, возле города Фонте-Боа. Это место расположено на острове, который древние коренные жители создавали искусственно, чтобы оградить свои дома от сезонных наводнений. Урны находились на глубине около 40 сантиметров под поверхностью земли, в грунтах поймы, где когда-то жили люди.

"Они велики по размеру, без видимых керамических крышек", - отметила исследовательница команды Георга Лейла Оланда.

Дизайн указывает на то, что урны были запечатаны разложившимися органическими материалами и на их тщательное размещение под полом жилых домов. Это подчеркивает глубокое соединение повседневной жизни и погребальных обрядов.

Почему искусственные острова имеют значение

Археологи давно исследовали инженерные поселения на поймах вдоль рек Солимойнс и Негро, где общины строили жилые платформы из земли и керамических обломков. Такие повышенные участки позволяли круглогодичное проживание и хранение запасов, несмотря на подъем уровня воды.

Амазония, далекая от того, чтобы быть девственным тропическим лесом, хранит многочисленные следы спланированных земляных работ, дорог и курганов. Тысячи таких сооружений были недавно обнаружены с помощью аэрофотосъемки с лазерным картографированием. Находка урн в Кочиле идеально вписывается в эту широкую картину, демонстрируя, как древние люди формировали водные ландшафты для своей комфортной жизни.

Загадки и подсказки в амазонских урнах

Человеческие останки в сосудах связывают это место с многоэтапными погребальными обрядами, которые практиковались в некоторых частях низменной Южной Америки. Эти обряды предусматривали очищение и сбор костей после начального захоронения или выставления. Присутствие костей рыбы и черепах намекает на праздничные пиры или подносы, сопровождавшие эти переходные ритуалы, и поднимает новые вопросы об их времени и значении.

"Они были похоронены на глубине 40 см, вероятно, под старыми домами", - отметила Оланда в полевых записях. Эта глубина соответствует уровню домашних полов и свидетельствует о том, что урны были частью повседневной жизни, а не отдельного кладбища.

Удаление тяжелых керамических изделий требовало специальной конструкции из дерева и лиан, находившейся примерно на 3 метра над землей. Эта платформа позволила команде работать, не повреждая хрупкие стенки урн и сохраняя контекст находки.

Марсио Амарал отметил, что это была «полностью совместная и беспрецедентная работа». Команда медленно высвобождала самую большую урну, затем стабилизировала ее с помощью обертки, гипсовых бинтов и деревянных подставок перед транспортировкой.

Значение открытия для истории Амазонки

Местный рыбак сообщил об обнаруженных горшках, после чего мобилизовал соседей для путешествия каноэ и пешеходными тропами. Его жена готовила еду, пока команды разбивали лагерь вблизи места раскопок. Их точность и терпение помогли урнам добраться до невредимых в лабораторию института в Тефе, которая находится примерно в 190 километрах по прямой, после речного путешествия, которое держало около 10–12 часов.

Керамика в Амазонии менялась с течением времени и развитием технологий, что сейчас помогает исследователям отслеживать перемещение и контакты между народами. Ученые описывают переход от ранних стилей с насечками на ободке к полихромным формам, распространившимся после 750 г. нашей эры в центральных традициях Амазонки. Эти более поздние полихромные изделия часто демонстрируют белые покрытия с красной или черной росписью, а иногда — ступенчатые профили.

Обнаруженные в Кочиле фрагменты демонстрируют редкую зеленоватую глину в смеси, а также красные полосы и энгобы — тонкие глиняные покрытия, применяемые для изменения цвета поверхности. Урны кажутся более круглыми, чем типичные региональные погребальные формы и не имеют видимых керамических крышек.

Эта комбинация может свидетельствовать о ранее недокументированной местной традиции или уникальном стиле общины в рамках более широкой сети. Она также может отражать выбор ритуалов и символизма, характерных для домохозяйств на этих искусственных островах. Именно поэтому команда называет этот набор беспрецедентным для Среднего Солимойнса.

Что дальше

Лабораторные команды очистят отложения внутри сосудов и изучат фрагменты костей, чтобы узнать, что ели и как жили эти люди, а также их возраст смерти. Микроскопические остатки и анализы стабильных изотопов могут помочь определить, присутствовали ли праздничные блюда и соответствовали ли поднос сезона или статуса.

Результаты не ответят на каждый вопрос, но они закрепят это открытие в длинном временном графике поселений вдоль Солимойнса. Каждый фрагмент и кусок добавляет элемент к пониманию того, как общины строили, ели, умирали и поклонялись богам в этом удивительном ландшафте из воды и глины.

