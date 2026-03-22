Загадочные черные яйца на дне океана: ученые обнаружили новую форму жизни

Реклама

На глубине почти 6200 метров в Тихом океане японские ученые обнаружили загадочные чёрные яйца. В ходе детального анализа в лаборатории выяснилось, что это коконы с совершенно новым, ранее неизвестным видом глубоководных плоских червей, что явилось абсолютным рекордом глубины для этих существ.

Об уникальной находке роботизированной экспедиции и неожиданном содержании черных сфер пишет Daily Galaxy.

Работизированное погружение и удивительные сферы

Объекты были впервые замечены при погружении дистанционно управляемого аппарата в абиссальной зоне — регионе, характеризующемся экстремальным давлением и полной тьмой. Сферы были угольно-черными и крепко прикреплены к скале, что резко выделялось на фоне бедной глубоководной среды.

Реклама

Ввиду дефицита биологических образцов из этой зоны, исследователи из Токийского университета и Университета Хоккайдо во главе с пилотом аппарата Ясунори Кано решили поднять несколько объектов на поверхность для лабораторного изучения.

Что скрывалось внутри «черных яиц»

Когда образцы были переданы специалистам из беспозвоночных, их природа изначально оставалась загадкой. Исследователь Кеичи Какуи признался, что сначала принял их из простейших одноклеточных организмов.

Однако когда одну из сфер осторожно раскрыли, из нее вытекла молочная жидкость, обнажив хрупкие белые тельца.

«Я увидел хрупкие белые тела в оболочке и тогда понял, что это коконы плоских червей (платигельминтов). Каждый кокон содержал несколько развивающихся эмбрионов. Это подтвердило, что найденные объекты представляют собой репродуктивные капсулы, а не просто яйца», — пояснил ученый.

Реклама

Новый мировой рекорд

Последующий анализ ДНК подтвердил, что организмы относятся к ранее неописанному виду. Они установили новый абсолютный рекорд глубины для плоских червей (предыдущие находки фиксировались на глубине 5200 метров).

Больше ученых удивило то, что эти глубоководные экземпляры снаружи и по своему развитию почти не отличаются от своих родственников из мелководья. Это открытие ставит перед наукой новые вопросы о том, как такие хрупкие существа способны выживать и размножаться в условиях колоссального давления, ранее считавшегося слишком экстремальным для подобных созданий.

Напомним, геологи нашли в недрах Земли микроорганизмы, жившие без света и кислорода в течение миллиардов лет. Они могут пролить свет не только лишь на эволюцию Земли, да и на вероятные механизмы существования организмов на других планетках.