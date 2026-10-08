Загадочные двери на Марсе: на снимке NASA заметили возможные следы древней цивилизации

Скалистые образования в кратере Езеро на Марсе / © NASA

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Снимок с Марса, сделанный марсоходом NASA Perseverance, привлек внимание сторонников теорий о внеземной жизни. На фотографии среди камней заметили образование, внешне напоминающее узкий дверной проем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исследователь НЛО Скотт К. Варинг заявил, что заметил на снимке своеобразный «портал», который, по его мнению, мог остаться от древней цивилизации. Он также обратил внимание на другой объект пирамидальной формы с небольшим тёмным отверстием.

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Речь идет о панораме кратера Езеро, которую Perseverance снял камерами Mastcam-Z в июне 2021 года, на 107-й марсианский день миссии. Миллиарды лет назад в кратере было озеро, поэтому учёные считают эту местность перспективной для поиска следов древней микробиологической жизни.

В то же время никаких доказательств того, что объекты, запечатлённые на фотографиях, имеют искусственное происхождение, нет. Варинг также не объяснил, как определил их приблизительные размеры.

Подобные предположения уже высказывались после появления другого снимка Марса. В мае 2022 года «Кьюриосити» сфотографировал образование, которое из-за ракурса казалось большим дверным проёмом в скале. Впоследствии выяснилось, что его высота составляла всего около 30 см. В NASA объясняли, что такие отверстия могут образовываться естественным путём в результате трещин и отколов породы.

NASA не прокомментировало последние заявления Варинга о якобы следах исчезнувшей цивилизации.

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Напомним, ранее марсоход Curiosity сфотографировал на склонах горы Шарп на Марсе необычные широкие углубления, напоминающие следы, но учёные пока не могут точно объяснить, как они образовались.

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