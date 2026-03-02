ТСН в социальных сетях

Загадочные конусы на Земле и Марсе: NASA показало редкие следы взрывного вулканизма (фото)

На Марсе обнаружили редкие конусы шлака — следы взрывных извержений. Их сравнили с аналогами в Аризоне.

Вера Хмельницкая
Марс / © Associated Press

NASA обнародовало снимки конусов шлака на Земле и Марсе — холмообразных образований, свидетельствующих о взрывной вулканической активности. На Красной планете такие структуры редки.

Об этом идет речь в материале.

Изображение Марса сделала камера CTX аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в Ulysses Colles (провинция Фарсида). Для сравнения использованы фото подобных конусов в вулканическом поле Сан-Франциско в Аризоне, полученное спутником Landsat 8.

Конусы на Земле и Марсе / © NASA

Конусы на Земле и Марсе / © NASA

Большинство марсианских вулканов сформировались в результате спокойных излияний базальтовой лавы. Конусы шлака образуются во время умеренно взрывных (стромбольских) извержений, когда насыщенная газами магма выбрасывается в воздух и застывает в виде обломков.

Несмотря на то, что низшая гравитация и разреженная атмосфера Марса должны способствовать взрывам, таких форм рельефа там обнаружены только десятки или сотни. Для сравнения, на Земле существуют десятки тысяч конусов шлака — это около 90% всех наземных вулканов.

Ученые отмечают, что марсианские конусы обычно выше и шире земных аналогов. Исследование подобных объектов на Земле помогает лучше понять геологию Марса, ведь без полевых исследований специалисты полагаются преимущественно на снимки с орбиты.

В то же время эксперты предостерегают, что даже если объект выглядит как вулканический конус, он может иметь другое происхождение, в частности, быть грязевым вулканом. Именно поэтому сравнительный анализ остается ключом к разгадке геологии Красной планеты.

Напомним, специалисты рассказали, что миллионы лет назад планета была неузнаваемым миром. Стуртийское оледенение стало самоусиливающейся климатической катастрофой

