Загадочные объекты у ядра Земли образовались из-за столкновения с другой планетой — сенсационное открытие

Ученые выяснили, что таинственные аномалии у ядра Земли могут быть остатками планеты размером с врезавшуюся в нашу планету Марс.

Об этом пишет The Guardian.

По мнению ученых, примерно через 100 миллионов лет после образования Солнечной системы, планета под названием Тея врезалась в Землю. Столкновение расплавило большую часть Земли и Теи. На орбиту выбросило огромное количество пыли и камней — так появилась Луна.

Ученые смоделировали процесс столкновения планет и предположили, что после этого верхняя половина мантии Земли расплавилась, а обломки Теи попали внутрь Земли.

В течение следующих четырех с половиной миллиардов лет части Теи могли двигаться к ядру Земли и сформировать плотные объекты, захороненные глубоко под Африкой и Тихим океаном. Они известны как большие провинции с низкой скоростью смещения или LLVP.

Напомним, исследователи из Китая начали копать в земле яму глубиной более 10 000 метров. Ученые считают, что, пройдя десяток слоев горных пород, им удастся добраться до пород мелового периода — известный как меловая система, возраст которого насчитывает около 145 миллионов лет.

Ранее ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли может состоять из двух отдельных слоев. Традиционно считают, что Земля имеет четыре основных слоя: кору, мантию, наружное и внутреннее ядра. Но это утверждение может оказаться неточным. Однако теперь геофизики предполагают, что все гораздо сложнее.

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