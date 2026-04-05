Загадочные ровесники динозавров дожили до наших дней — новое исследование

Кальмар / © Lenta.ru

Реклама

Ученые разгадали давнюю загадку эволюции кальмаров и каракатиц, являющихся ровесниками динозавров. Они пришли к выводу, что эти животные появились в глубинах океана более 100 миллионов лет назад и выжили во время массовых вымираний, спрятавшись в богатых кислородом глубоководных укрытиях.

Об этом пишет ScienceDaily.

На протяжении миллионов лет кальмары и каракатицы почти не эволюционировали, пока резкий послевымирающий бум не повлек за собой стремительную диверсификацию.

Реклама

Кальмары и каракатицы обитают в средах, варьирующихся от глубоководных участков океана до мелководных прибрежных районов. Несмотря на свое разнообразие, большинство из них имеют одну общую черту — внутреннюю раковину. Эта структура может быть очень разной, но некоторые виды, обитающие на мелководье, вообще ее потеряли.

Учитывая это, понять, как связаны эти различные формы, было довольно сложно.

Секвенирование геномов (полный набор генетической информации) кальмаров — непростая задача. Их геномы часто вдвое превышают размер генома человека, требующего передовых технологий и значительной вычислительной мощности для анализа. Сбор соответствующих образцов также сложный, поскольку нужна свежая ДНК, а многие виды обитают в отдаленных или труднодоступных местах.

Совместив геномные данные с ископаемыми свидетельствами, ученые воспроизвели как хронологию, так и экологический контекст эволюции кальмаров и каракатиц.

Реклама

«Наш анализ показывает, что эти животные происходят из глубин океана — среды обитания, где до сих пор обитают такие виды, как кальмар-бараний рог», — говорит доктор Густаво Санчес, ведущий автор исследования и научный сотрудник отдела молекулярной генетики OIST.

