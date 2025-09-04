Загадочные шары Нептуна появляются на пляжах Средиземного моря: ученые объяснили, что это

Шар Нептуна. Фото: Martino A. Sabia/CC BY-SA 2.0

На побережье Средиземного моря после сильных штормов появляются странные объекты, похожие на кокосы или клубки шерсти. Их называют «шарами Нептуна», и они давно смущают как местных жителей, так и туристов.

Об этом сообщило издание Dailymail.

На самом деле это плотные шары из листьев морской травы Posidonia oceanica, которая растет только в Средиземном море. Листья этого растения постепенно отрываются от дна, скручиваются волнами и образуют рыхлые сферы разных размеров — от почти идеально круглых до овальных, похожих на мячи для регби. Именно поэтому их можно увидеть на пляжах после штормов.

Исследования, проведенные испанскими учеными, показали, что эти образования выполняют неожиданную роль: они способны задерживать пластик. В образцах, собранных на пляжах Майорки, в половине случаев листья содержали пластиковый мусор — до 600 частиц на килограмм. В более плотных волокнах количество было еще больше — около 1500 частиц на килограмм. Среди найденного мусора — пакеты, упаковочные материалы, крышки от бутылок, шпагат, а также микропластик, невидимый невооруженным глазом. Иногда обнаруживали и предметы личной гигиены, смытые в канализацию.

Таким образом, «шары Нептуна» становятся естественными ловушками для отходов, которые оказываются в море. В то же время сама Posidonia oceanica выполняет важную экологическую функцию: поглощает углекислый газ, производит кислород, уменьшает эрозию пляжей и является средой обитания для сотен видов морских животных.

