Загадочные шумы содна Тихого океана: ученые раскрыли их происхождение через 44 года

Тайна странных звуков, которые ученые фиксировали на дне Тихого океана еще с 1979 года, наконец-то получила объяснение. Как выяснилось, источником сигналов была горнодобывающая техника, оставившая после себя не только видимые шрамы, но и акустические следы.

Об этом сообщило издание Ecoticias.

В 1979 году ученые провели эксперимент в зоне Кларион-Клиппертон, где тестировали глубоководную добычу полезных ископаемых. Цель заключалась в изучении влияния промышленной деятельности на морскую среду. В это время исследователи зафиксировали серию странных «пингов» — шумов, происхождение которых оставалось загадкой более четырех десятилетий.

Новое исследование, проведенное Национальным океанографическим центром и Музеем естественной истории в Лондоне, подтвердило: сигналы были звуками, возникшими в результате горнодобывающей техники.

«Шрамы, оставленные горнодобывающей техникой 44 года назад, выглядят почти так, будто они были сделаны вчера», — отметил доктор Адриан Гловер.

Несмотря на то, что источник загадочных сигналов раскрыт, остаются вопросы о долгосрочном влиянии глубоководной добычи на океаническую экосистему. В зоне прежнего эксперимента наблюдается частичное восстановление: небольшие подвижные организмы, например ксенофиофоры, начали снова заселять пострадавшую территорию. В то же время большинство неподвижных животных, жизнедеятельность которых напрямую зависит от морского дна, до сих пор отсутствует.

Результаты исследования свидетельствуют, что процесс восстановления океанических экосистем от влияния горнодобывающей промышленности значительно медленнее, чем ожидалось.

Результаты исследования свидетельствуют, что процесс восстановления океанических экосистем от влияния горнодобывающей промышленности значительно медленнее, чем ожидалось.