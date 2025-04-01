Загадочные сооружения в Египте: что известно о "Звездных воротах"

Таинственный комплекс у пирамид Гизы / © dailymail.co.uk

Реклама

Недалеко от пирамид Гизы в пустыне пользователи Google Maps обнаружили удивительный комплекс в форме подковы, окруженный необычными сооружениями.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Координаты объекта (29°54'23"N 31°08'02"E) не имеют официального обозначения, что породило ряд теорий — от «Звездных ворот» до секретных военных баз.

Реклама

Некоторые считают, что это древняя ловушка или остатки космического корабля, в то время как другие предполагают, что это современный военный объект.

Комплекс расположен всего в 24 минутах езды от Большой пирамиды, что вызвало призывы к исследователям посетить место. Однако историки напоминают, что в Египте много подобных построек, возведенных в XX веке для противовоздушной обороны.

Это не первый случай, когда странные структуры Google Maps становятся вирусными. В 2016 году другой загадочный комплекс с острыми зданиями и кругами породил теории о базе НЛО.

Египет всегда был центром конспирологических теорий, в частности, о том, что пирамиды построили пришельцы. Напомним, в 2020 году Илон Маск вызвал скандал, заявив, что пирамиды построили пришельцы. Это вызвало резкий ответ египетских властей и археологов.

Напомним, ученые оживили организм, спавший на дне моря более 7 тысяч лет.