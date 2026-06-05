Загадочные взрывы над озером, которые слышали 300 лет, наконец получили объяснение

Озеро / © Pixabay

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Озеро Сенека в штате Нью-Йорк более трех веков остается источником одной из самых известных природных загадок США. Местные жители регулярно слышали громкие звуки, похожие на пушечные выстрелы, однако их происхождение долгое время оставалось неизвестным. Теперь исследователи получили доказательства в пользу версии, что источником этих звуков являются выбросы газа из-под дна озера.

Об этом сообщило издание Indian Defence Review.

Загадочный грохот, известный как «пушки Сенека» или «барабаны Сенека», документировали по меньшей мере с 1700-х годов. Сообщения о нем появлялись в местных газетах в течение многих лет, а в эпоху социальных сетей очевидцы начали делиться сообщениями о необычных звуках почти сразу после их появления.

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За века существования феномена вокруг него возникло немало объяснений. Представители племени сенека считали, что грохот является проявлением гнева Великого Духа Маниту. Европейские переселенцы, которые впоследствии поселились в регионе, связывали эти звуки с духами воинов сенека.

Ученые начали искать объяснение явлению еще много десятилетий назад. В 1934 году геолог Герман Ферчайлд предположил, что причиной могут быть пузырьки природного газа, которые поднимаются из глубоких слоев пород под озером. В 1971 году геолог Уильям Ф. Арнсбрак также высказал мнение, что к этому могут быть причастны выбросы метана через донные отложения.

Подтвердить эти предположения удалось только теперь. Команда исследователей из Колледжа экологических наук и лесоводства Университета штата Нью-Йорк в Сиракьюзе и Корнельского университета при обследовании озера с помощью гидролокатора обнаружила на его дне 144 больших кратера. По данным исследователей, каждый из них имеет примерно 9 метров глубины и около 120 метров ширины.

После этого ученые собрали образцы воды и материала из глубоких осадочных отложений в самых отдаленных частях озера. Лабораторный анализ показал наличие метана и других газов под дном водоема.

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На основе полученных результатов исследователи пришли к выводу, что метан накапливается под осадочными породами в течение длительного времени. Когда давление растет, газ вырывается наружу, образуя кратеры на дне озера. Пузырьки, достигая поверхности, разрываются и создают ударные волны, которые люди воспринимают как пушечные выстрелы.

По словам ученых, полученные данные подтвердили предположения, которые геологи выдвигали еще десятилетия назад. Озеро Сенека также рассматривают как важный ориентир для исследования накопления газов под другими озерами в мире.

Как отмечает издание, в последнее время частота таких звуков снизилась, что стало облегчением для местных жителей, которых беспокоили неожиданные взрывоподобные раскаты.

Напомним, во время масштабной реконструкции лондонского парка строители случайно наткнулись на капсулу времени 62-летней давности. Внутри спрятанного пакета лежало интригующее послание, которое содержало удивительное предсказание и совет относительно лошадиных гонок.

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