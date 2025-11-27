Загадочные ямы возле Стоунхенджа: ученые раскрыли тайну

Стоунхендж / © Pexels

Группа ученых раскрыла тайну загадочных ям, найденных вблизи Стоунхенджа — самого известного мегалитического сооружения, расположенного в Британии.

Об этом сообщает издание The Sun.

Огромные ямы расположены по кругу шириной более двух километров. Их было найдено не менее 16. Каждая из них имеет размеры до десяти метров в ширину и пять метров в глубину.

В новом исследовании этих объектов, которые известны ученым еще с 2020 года, приняли участие эксперты из Сент-Эндрюса, Бирмингема, Уорвика, Брэдфорда, Глазго и Университета Уэльса Тринити Сент-Дэвид.

Археологи пошли дальше, чем просто картографировать эти отверстия. Используя сложные технологии, они смогли подтвердить, что каждая из этих ям была тщательно выкопана и заполнена.

«Мастерство и усилия, которые должны были понадобиться не только для того, чтобы выкопать ямы, но и чтобы так точно разместить их в ландшафте, — это чудо», — сказал профессор Ричард Бейтс из Университета Сент-Эндрюса, который участвовал в проекте.

Ученый добавил, что особенно поражает, как ямы, разбросанные на большом расстоянии, образуют почти идеальный круг.

Ученым также удалось выяснить, сколько лет этому объекту.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ямы датируются периодом позднего неолита, то есть им более 4000 лет.

Причинами их появления, по мнению ученых, было то, что круг служил своеобразной границей, которая ограничивала священную зону, связанную со Стоунхенджем.

«Эти объекты не были просто выкопаны и брошены — они были частью структурированного, монументального ландшафта, который свидетельствует о сложности и изысканности неолитического общества», — сказал профессор Винс Гаффни, ведущий археолог из Университета Брэдфорда.

Напомним, в течение сотен лет Стоунхендж оставался одним из самых загадочных сооружений древности. Но новое исследование британских ученых наконец-то дало ответ на один из главных вопросов: как массивные «голубые» камни попали на равнину Солсбери в Англии.