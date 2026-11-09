Загадочный астероид удивил ученых: одна деталь разрушила главную теорию

Астероид / © Unsplash

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Загадочный астероид 1998 года KY26, к которому летит японский аппарат Hayabusa2, по неизвестным причинам ускоряется. Ученые отвергли версию, что это темная комета, ведь объект оказался слишком теплым, чтобы удерживать лед.

Об этом сообщает Futurism.

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Астероид 1998 KY26 размером 11,6 метра вращается каждые 5,5 минуты и находится в 290 миллионах километров от Земли. Ученые до сих пор не знают, почему он ускоряется.

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Ранее гарвардский астроном Ави Леб предполагал, что это заброшенный советский космический корабль. Другие считали его «темной кометой», ускоряющейся из-за испарения внутреннего льда.

Однако инженеры Корбин Хансен и Масатоши Хирабаяши выяснили, что даже в самых холодных местах астероида температура превышает -77°F (-60,5°C). Это слишком тепло, чтобы внутри мог сохраниться лед.

По данным ученых Корбина Хансена и Масатоши Хирабаяши, из-за высокой температуры вода испарялась бы слишком быстро. Все запасы льда исчезли бы только за 62 года, что ничтожно мало для объекта в миллиарды лет.

Исследователи пришли к выводу, что астероид 1998 года KY26 давно обезвожен. Среди возможных причин ускорения ученые называют солнечную радиацию или тепловое излучение.

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Получить точный ответ учёные надеются в июле 2031 года, когда аппарат Hayabusa2 приблизится к астероиду для исследований.

Напомним, археологи обнаружили в древней египетской гробнице 10 мумифицированных крокодилов. Вероятно, их принесли в жертву богу воды и плодородию Собека. Находка уникальна тем, что среди мумий обнаружили вид крокодилов, который сегодня в Египте уже не живет.

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