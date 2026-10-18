Загадочный сигнал из глубин космоса появился дважды: открытие "Джеймса Уэбба" озадачило ученых

Телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» / © Associated Press

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» дважды зафиксировал необычный инфракрасный сигнал из одного и того же участка неба с интервалом в 88 дней. Астрономы не смогли установить, какой объект его генерирует, а имеющиеся наблюдения не позволяют однозначно объяснить природу излучения.

Об этом сообщает издание The Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в 2026 году в журнале The Astrophysical Journal.

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Сигнал был зафиксирован в районе Hubble Ultra Deep Field — небольшого участка неба в созвездии Печи, который астрономы исследовали на протяжении многих лет. Несмотря на многочисленные предыдущие наблюдения, ученые не обнаружили там видимого объекта, который мог бы объяснить появление необычного излучения.

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Как были зафиксированы загадочные сигналы

Команда под руководством астрофизика Мейсона Хьюберти из Миннесотского университета анализировала данные спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec, установленного на телескопе «Джеймс Уэбб». Исследователи применили метод, позволяющий искать источники излучения без предварительного определения их расположения по изображениям.

В ходе наблюдений в августе и ноябре 2023 года учёные обнаружили семь сигналов. Шесть из них удалось связать с уже известными галактиками, тогда как седьмой не соответствовал ни одному идентифицированному объекту.

Излучение имело вид отдельной эмиссионной линии на длине волны примерно 1,6 микрометра. Других подобных сигналов поблизости не обнаружили, а на предыдущих снимках телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» не было заметных признаков источника.

Дополнительную загадку создает тот факт, что излучение не было зафиксировано во время предыдущих наблюдений в октябре 2022 года, хотя его яркости должно было хватить для обнаружения. В то же время во время двух сеансов в 2023 году сигнал оставался стабильным в различных наборах экспозиций, даже когда исследователи меняли угол обзора телескопа. Это затрудняет объяснение находки обычным техническим сбоем.

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Что может служить источником сигнала

Астрономы рассмотрели несколько возможных причин появления излучения: далекую галактику ранней Вселенной, более близкую галактику, вспышку сверхновой или событие приливного разрушения, в ходе которого черная дыра разрывает звезду. Однако каждая из этих версий имеет существенные недостатки, а убедительных доказательств в пользу любой из них пока нет.

Определить расстояние до источника также не удалось. Поскольку исследователи обнаружили лишь одну эмиссионную линию, они не могут достоверно установить красное смещение — изменение длины волны света вследствие расширения Вселенной. Без этого невозможно с уверенностью выяснить, где именно расположен объект и какие физические процессы вызвали его излучение.

Исследователи отмечают, что необычный сигнал может помочь изучить экстремальные физические условия во Вселенной, однако для этого необходимо собрать больше данных.

Учёные полагают, что более глубокие и чувствительные спектроскопические наблюдения могли бы выявить дополнительные эмиссионные линии. Это позволило бы более точно определить расстояние до источника и проверить предложенные объяснения.

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Напомним, ранее астрономы зафиксировали самый удалённый из известных быстрых радиовсплесков — загадочных коротких импульсов радиоволн,природу которых наука до сих пор не может окончательно объяснить.

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