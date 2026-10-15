Загадочный сигнал из космоса поставил ученых в тупик: что зафиксировал телескоп «Вебб»

Загадочный сигнал из космоса: что обнаружил телескоп Джеймса Уэбба / © pixabay.com

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Астрономы обнаружили загадочный сигнал в участке космоса, который на протяжении десятилетий тщательно изучали с помощью телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Необычное излучение зафиксировали дважды, однако его источника на предыдущих снимках нет.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Речь идет об области в созвездии Печи, где расположено знаменитое сверхглубокое поле «Хаббла» (HUDF). Этот небольшой участок неба считается одним из наиболее хорошо исследованных: только «Габбл» наблюдал за ним более 270 часов, зафиксировав почти 10 тысяч галактик.

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Команда астрофизика Мейсона Губерти из Университета Миннесоты решила использовать ближний инфракрасный спектрограф NIRSpec телескопа «Джеймс Уэбб» необычным способом. Вместо изучения уже известных объектов учёные искали слабые источники света, которые могли остаться незамеченными во время предыдущих наблюдений.

Исследователи провели два сеанса наблюдений — в августе и ноябре 2023 года с интервалом в 88 дней. В результате шесть обнаруженных сигналов удалось связать с известными далёкими галактиками. Седьмой остался загадкой.

В обоих случаях «Джеймс Уэбб» зафиксировал яркую линию излучения на длине волны примерно 1,6 микрометра. Она появилась во всех четырёх наборах объединенных экспозиций и при разных углах наблюдения, поэтому объяснить эту находку обычным сбоем оборудования сложно.

Самое удивительное в том, что на предыдущих снимках «Хаббла» и «Джеймса Уэбба» в этом месте не видно источника, который мог бы создать такой сигнал. По расчетам исследователей, излучение было достаточно ярким, чтобы JWST зафиксировал его во время обзора JADES в октябре 2022 года. Это может означать, что на тот момент сигнала ещё не было или его источник находился в другом состоянии.

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Учёные рассмотрели несколько возможных объяснений. Источником может быть чрезвычайно удаленная галактика ранней Вселенной, более близкая галактика, взрыв сверхновой или черная дыра, разрушающая звезду. Впрочем, ни одна из этих версий пока не объясняет всех особенностей наблюдения.

В частности, в некоторых сценариях астрономы ожидали увидеть дополнительные спектральные линии, которых в данных нет. Определить природу объекта только по одной линии излучения сложно также из-за красного смещения — расширение Вселенной изменяет длину волны света, преодолевающего огромные космические расстояния.

Авторы исследования называют объект «очень необычным» и отмечают, что разгадать его природу помогут лишь новые, более чувствительные наблюдения. Более глубокая спектроскопия может выявить дополнительные линии излучения, определить расстояние до источника и, в конечном итоге, объяснить, что именно «Джеймс Уэбб» увидел в, казалось бы, пустом участке космоса.

Напомним, ранее астрономы обнаружили самый удалённый из известных быстрых радиовсплесков. Сигнал длился всего одну тысячную долю секунды, но преодолел около 80% истории Вселенной, прежде чем достиг Земли.

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