Загадочный сигнал из космоса повторяется каждые 8 минут: учёные раскрыли его тайну

Загадочный сигнал из космоса: ученые сделали уникальное открытие / © Unsplash

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Астрономам удалось установить вероятное происхождение загадочного радиосигнала, поступающего из космоса каждые восемь минут. Оказалось, что его источником может быть необычная звездная система, расположенная на расстоянии более 5000 световых лет от Земли.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Astronomy, сообщает издание Gizmodo.

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Необычный сигнал, получивший обозначение GPM J071507−114153, впервые был зафиксирован австралийским радиотелескопом Murchison Widefield Array в конце 2024 года. К сентябрю 2025 года исследователи зарегистрировали 214 радиоимпульсов, повторявшихся примерно каждые восемь минут.

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Выяснилось, что сигналы, скорее всего, исходят из двойной звездной системы. Она состоит из белого карлика — остатка ядра погасшей звезды — и звезды типа G, похожей на наше Солнце.

Ранее астрономы уже обнаруживали подобные сигналы от систем, в которых белые карлики находятся рядом с красными карликами. Однако на этот раз впервые удалось связать такие радиоимпульсы с белым карликом, вращающимся вокруг солнцеподобной звезды.

По словам ведущего автора исследования Сэма Максуини из Университета Кертина, радиоимпульсы оказались настолько четкими, что ученые смогли проследить орбитальное движение белого карлика. Это позволило установить, что излучение возникает вблизи него или непосредственно на самом объекте.

Кроме того, благодаря радионаблюдениям исследователи зафиксировали вспышки на звезде-компаньоне. Дальнейшее изучение системы с помощью обсерватории Кека подтвердило, что она относится к спектральному классу G.

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Учёные полагают, что это открытие поможет лучше понять природу загадочных космических радиоимпульсов. В будущем такие сигналы могут стать способом обнаружения белых карликов, которые трудно заметить с помощью обычных оптических телескопов.

Напомним, ранее астрономы разгадали тайну экзопланеты, которая за семь лет наблюдений якобы исчезла из поля зрения. Новое исследование свидетельствует о том, что планета не исчезла, а была вытолкнута с орбиты невидимым соседом.

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