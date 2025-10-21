Загадочный тайник под 1300-летним Буддой шокировал исследователей: что они нашли (фото)

Под статуей Будды нашли сокровища / © arkeonews.net

Археологи Таиланда сделали уникальное открытие: во время реставрационных работ в храме Ват Тхаммачак Сема Рам, что в округе Санг Ноен провинции Накхонратчасима, они наткнулись на скрытый тайник с золотыми, серебряными и бронзовыми артефактами. Все находки были расположены непосредственно под монументальной 1300-летней статуей лежащего Будды, одной из крупнейших и старейших в Таиланде.

Об этом пишет издание Arkeonews

Открытие произошло во время проекта по консервации, направленного на уменьшение подземной влаги вокруг песчаникового изображения Будды. Во время подготовки дренажной системы рабочие наткнулись на керамический контейнер примерно в 1,3 метра под основанием статуи. Внутри него находилось 33 предмета, среди которых золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения с изящной отделкой, датированные периодом Дваравати (VI-XI века нашей эры).

По словам Паномбата Чантрачоте, генерального директора Департамента изобразительных искусств Таиланда, начальная находка 21 апреля 2025 года вызвала дальнейшие раскопки. Уже 30 апреля археологи обнаружили дополнительные артефакты из золота, свинца и оловянно-свинцового сплава, известного как «чин». Среди них были три металлические пластины с рельефными изображениями Будды, изготовленные техникой репуссе, демонстрирующие высокое мастерство ремесленников и глубокий духовный смысл искусства Дваравати.

Одним из самых выдающихся артефактов стала прямоугольная золотая пластина размером 8 на 12,5 см с изображением Будды в позе Витарка Мудра, символе обучения. На ней Будда изображен с нимбом, вытянутыми мочками ушей и плотно закрученными волосами, в монастырской ризе, аккуратно спадающей на левое плечо. Маленькое круглое отверстие в углу пластины указывает на то, что ее могли подвешивать или использовать как ритуальный объект.

Другая пластина из свинца воспроизводит стоящего Будду в окружении слуг. Хотя артефакт частично поврежден, детали, такие как спокойное выражение лица и складки одежды, соответствуют искусству Дваравати, известному из храма Ват Пра Патон в Накхон Патом. Это подчеркивает связь центрального Таиланда с культурным наследием Дваравати и вновь выявленными артефактами на северо-востоке страны.

Третья находка включала три металлические пластины, спрятанные в слоях почвы и извести за головой Будды. Хотя они очень хрупкие, считается, что их могли использовать как ритуальные пожертвования во время первоначальной установки статуи.

Эксперты отмечают, что все эти металлические изделия были изготовлены методом репуссе — отбивания металла с обратной стороны для создания детального изображения. Эта техника требовала большой точности и терпения, что свидетельствует о высоком уровне мастерства и духовной преданности ремесленников Дваравати.

Цивилизация Дваравати, существовавшая на территории современного центрального и северо-восточного Таиланда между VI и XI веками, сыграла важную роль в распространении буддизма и формировании ранних художественных традиций региона. Находка под большой статуей Будды демонстрирует тесную связь религии, искусства и ритуалов в древнем таиландском обществе.

После обнаружения все артефакты были переданы в Национальный музей Фимаи, где специалисты занимаются их очисткой, каталогизацией и детальным изучением. Музей планирует провести анализ металлического состава, технологий изготовления и иконографии, чтобы установить точное происхождение и исторический контекст объектов.

Паномбут Чантрачоте подчеркнул: «Эти находки дают бесценную информацию о развитии искусства и духовных практиках периода Дваравати. Они напоминают нам о глубоких культурных корнях Таиланда и высоком уровне мастерства раннего буддийского искусства».

Консервационная команда уже провела предварительные мероприятия для стабилизации хрупких поверхностей металла. В будущем планируются 3D-сканирование и металлургический анализ для детального изучения техник Дваравати и значения каждого объекта в ритуалах того времени. Обнаруженные сокровища вскоре будут представлены публике, что позволит всем посетителям лично оценить величие ранней таиландской цивилизации.

