Загадочный женский культ: в Испании нашли пещерное святилище неизвестной римской богини

Пещера Куэва-де-лес-Донес. Источник: Университет Аликанте

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Во время раскопок в испанской пещере Куэва-де-лес-Донес близ Валенсии исследователи обнаружили подземное святилище . Там сохранилось более 120 латинских надписей. Это самое известное количество подобных текстов во всей Римской империи.

Большинство этих посланий исследователи датируют первым и вторым веками нашей эры. Древние верующие посвятили их неизвестной богине, которую они называли Domina (в переводе – «Дама»). Эта грандиозная находка существенно расширила научную базу данных, ведь раньше археологи зафиксировали там всего 15 надписей.

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Об этом пишет Live Science.

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Загадка богини и таинственные ритуалы в воде

Из 120 задокументированных надписей пять непосредственно упоминают богиню по имени Domina . Еще три содержат слово Malaci. Археологи считают этот термин специфическим эпитетом местного божества.

Профессор древней истории Университета Сарагосы Сильвия Альфае предполагает, что эта богиня олицетворяла воду. В камере святилища расположены небольшие природные бассейны с грунтовыми водами. Посетители, вероятно, оставляли там свои подношения для «Госпожа» или других местных духов.

Археолог Севильского национального университета Серхио Гарсия-Дильс подчеркивает немаловажную деталь. Все тексты сконцентрированы в очень удаленной от входа зоне пещеры. Этот факт подтверждает существование четко организованного и тайного женского культа .

Подземный женский культ и древние артефакты

Кроме надписей, археологи извлекли из пещеры уникальные бытовые и ритуальные предметы. Среди них исследователи выделяют следующие:

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чашевидные сосуды;

два кольца и браслет;

фрагменты керамики и остатки растений;

пряслица для производства тканей.

Наличие женских имен в текстах и специфических артефактов свидетельствует об активной роли женщин в этих верованиях. Они принимали непосредственное участие в организации и проведении мистических ритуалов.

Сама пещера Куэва-де-лес-Донес имеет гораздо более древнюю историю использования. Ранее специалисты обнаружили там более 100 палеолитических рисунков и гравюр. Их возраст значительно превышает 24 тысяч лет.

Координаторы проекта объясняют такую популярность локации несколькими факторами. Пещера служила важным ориентиром для людей тысячелетий благодаря постоянному наличию воды и легкому доступу. Также старых жителей привлекал уникальный подземный ландшафт этого места.

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