- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 2 мин
Загадочный женский культ: в Испании нашли пещерное святилище неизвестной римской богини
В испанской пещере археологи обнаружили более 120 старинных надписей. Эти уникальные тексты доказывают существование неизвестного ранее подземного женского культа и раскрывают подробности поклонения таинственной богини.
Во время раскопок в испанской пещере Куэва-де-лес-Донес близ Валенсии исследователи обнаружили подземное святилище . Там сохранилось более 120 латинских надписей. Это самое известное количество подобных текстов во всей Римской империи.
Большинство этих посланий исследователи датируют первым и вторым веками нашей эры. Древние верующие посвятили их неизвестной богине, которую они называли Domina (в переводе – «Дама»). Эта грандиозная находка существенно расширила научную базу данных, ведь раньше археологи зафиксировали там всего 15 надписей.
Об этом пишет Live Science.
Загадка богини и таинственные ритуалы в воде
Из 120 задокументированных надписей пять непосредственно упоминают богиню по имени Domina . Еще три содержат слово Malaci. Археологи считают этот термин специфическим эпитетом местного божества.
Профессор древней истории Университета Сарагосы Сильвия Альфае предполагает, что эта богиня олицетворяла воду. В камере святилища расположены небольшие природные бассейны с грунтовыми водами. Посетители, вероятно, оставляли там свои подношения для «Госпожа» или других местных духов.
Археолог Севильского национального университета Серхио Гарсия-Дильс подчеркивает немаловажную деталь. Все тексты сконцентрированы в очень удаленной от входа зоне пещеры. Этот факт подтверждает существование четко организованного и тайного женского культа .
Подземный женский культ и древние артефакты
Кроме надписей, археологи извлекли из пещеры уникальные бытовые и ритуальные предметы. Среди них исследователи выделяют следующие:
чашевидные сосуды;
два кольца и браслет;
фрагменты керамики и остатки растений;
пряслица для производства тканей.
Наличие женских имен в текстах и специфических артефактов свидетельствует об активной роли женщин в этих верованиях. Они принимали непосредственное участие в организации и проведении мистических ритуалов.
Сама пещера Куэва-де-лес-Донес имеет гораздо более древнюю историю использования. Ранее специалисты обнаружили там более 100 палеолитических рисунков и гравюр. Их возраст значительно превышает 24 тысяч лет.
Координаторы проекта объясняют такую популярность локации несколькими факторами. Пещера служила важным ориентиром для людей тысячелетий благодаря постоянному наличию воды и легкому доступу. Также старых жителей привлекал уникальный подземный ландшафт этого места.