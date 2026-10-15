Заглянуть в прошлое на 2,5 млн лет: как увидеть галактику Андромеды без телескопа в эти выходные

Галактику Андромеды можно увидеть невооруженным глазом в октябрьском небе

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На этой неделе, с 12 по 18 октября, жители Украины и других стран Северного полушария имеют возможность увидеть галактику Андромеды без специального оборудования. Она расположена примерно в 2,5 миллионах световых лет от Земли и при благоприятных условиях выглядит как слабое вытянутое пятно света на темном небе.

Об этом пишет Daily Galaxy со ссылкой на рекомендации Forbes.

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Почему октябрь подходит для наблюдения за Андромедой

Осень — один из лучших периодов для наблюдения за галактикой Андромеды, также известной как M31 или Messier 31. В это время созвездие Андромеды занимает удобное положение на вечернем небе, поэтому соседнюю с Млечным Путем галактику можно попытаться найти даже без бинокля.

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Несмотря на то, что Андромеда содержит сотни миллиардов звезд, невооруженным глазом она не похожа на яркие спиральные галактики на фотографиях космических телескопов. Обычно это лишь тусклое овальное пятно, которое легко спутать с размытым облаком.

Решающее значение имеет освещение неба. Лучшие шансы увидеть галактику далеко от городов, где искусственный свет не перекрывает слабое сияние далеких космических объектов. Помогут также ясная погода, прозрачная атмосфера и отсутствие яркой Луны.

В начале недели условия более благоприятные, поскольку молодая Луна дает мало света. Однако 18 октября она достигнет фазы первой четверти, а вечернее небо станет ярче. Поэтому разглядеть слабые объекты будет сложнее.

Как найти галактику Андромеды на небе

Поиск можно начать с Большого квадрата Пегаса — заметного четырехугольника из ярких звезд, который осенью хорошо виден на небе. Вечером в Украине его следует искать в восточной или юго-восточной части неба, а ближе к ночи он смещается к югу, поднимаясь высоко над головой. От одного из его углов простирается цепочка звезд созвездия Андромеды. Она и поможет сориентироваться.

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Сначала нужно найти Альферац — звезду, обозначающую один из углов Большого квадрата Пегаса и одновременно относящуюся к созвездию Андромеды. Далее взгляд перемещают вдоль цепочки звезд к Мираху. От него ориентируются на две более слабые звезды, расположенные выше, в направлении участка, где виднеется галактика.

Схема с звездными ориентирами помогает найти нужный участок неба без телескопа. / © ТСН

На темном небе Андромеда выглядит небольшим туманным овалом. Иногда рассмотреть ее помогает боковое зрение: если смотреть немного сбоку от тусклого пятна, периферическое зрение может лучше улавливать слабый свет.

Бинокль также упрощает поиск, особенно если небо не идеально темное. Но даже он не покажет галактику такой, какой ее можно увидеть на снимках с длительной выдержкой.

Почему наблюдение за Андромедой похоже на путешествие в прошлое

Расстояние до галактики составляет примерно 2,5 миллиона световых лет. Это означает, что свет, который попадает в глаза наблюдателя сегодня, начал свой путь более двух миллионов лет назад.

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Иными словами, Андромеда предстает перед нами такой, какой была в далеком прошлом. Когда этот свет отправился на Землю, современных людей еще не существовало.

Андромеда является ближайшей большой галактикой к Млечному Пути. Она также приближается к нашей галактике под действием гравитации. В далеком будущем две галактики будут взаимодействовать и постепенно сливаться, хотя точное течение этого процесса зависит от их сложного гравитационного взаимодействия.

Какие еще астрономические явления можно наблюдать осенью

Октябрь подарит еще одну возможность посмотреть на небесное зрелище без специального оборудования. В ночь на 22 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды: при благоприятной погоде можно будет увидеть примерно 10–20 метеоров в час. Частицы потока входят в атмосферу со скоростью около 66 км/с, оставляя яркие следы. Это яркое явление лучше всего наблюдать за городом, подальше от искусственного освещения.

Ранее, в июне 2026 года, темное небо после новолуния создало благоприятные условия для наблюдения за тремя планетами. Сатурн, Марс и Меркурий можно было увидеть в утреннем небе без телескопа, если горизонт был открыт, а облачность не мешала обзору. Тогда внимание привлек парад трех планет.

Еще одним крупным астрономическим событием этого года стало солнечное затмение 12 августа. Полную фазу наблюдали на узкой полосе, проходившей через части Гренландии, Исландии и Испании, тогда как частичное затмение было доступно на значительно большей территории. Подобные явления напоминают, что для наблюдений за космосом важны не только телескопы, но и время, положение небесных тел и условия видимости. Детали августовского явления — в материале о солнечном затмении 2026 года.

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