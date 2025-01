Загрязнение свинцом в Римской империи могло снизить уровень IQ у населения Европы

Римская империя, одна из наиболее развитых цивилизаций в истории, могла столкнуться со снижением когнитивных способностей у своих граждан из-за загрязнения свинцом. Ученые из Института исследований пустынь в Неваде предполагают, что свинец, попадавший в окружающую среду в результате добычи полезных ископаемых, мог снизить уровень IQ почти всего населения Европы.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследования по ледяным кернам

Для анализа исследователи изучали ледяные керны – столбы льда, хранящие данные об атмосфере прошлых эпох. Пузырьки газа во льду позволяют отследить уровень загрязняющих веществ, в том числе свинца.

Результаты показали, что выбросы свинца в Европе резко возросли около 15 лет до н. э., во время расцвета Римской империи, и оставались высокими в течение 150 лет. Основной причиной загрязнения стала добыча серебра — переплавка минерала галенита, сопровождавшаяся выбросами свинца в атмосферу.

Воздействие на когнитивные способности

Совместив эти данные с современными исследованиями о влиянии свинца на здоровье, ученые пришли к выводу, что средний уровень свинца в крови детей того времени вырос на 2,5 микрограмма на децилитр. Это могло снизить средний уровень IQ на 2-3 балла.

Также читайте Мумии с золотыми языками: в Египте сделали уникальную археологическую находку

"Снижение на несколько баллов может казаться незначительным, но для целого населения это имеет серьезные последствия", — отметил Натан Челлман, один из авторов исследования.

Более широкие последствия

Воздействие свинца на здоровье хорошо известно. У взрослых он связан с потерей памяти, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими серьезными проблемами. У детей даже низкие уровни свинца приводят к снижению когнитивных способностей и проблем с концентрацией внимания.

Также читайте Ученые открыли новую группу крови: что известно

Исследование подчеркивает, как промышленная деятельность влияла на здоровье людей на протяжении тысячелетий. "Это показывает, что экологическое загрязнение имеет длительные последствия, даже если мы говорим о тысячелетней истории", — добавил Джо Макконнелл, ведущий автор работы.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).