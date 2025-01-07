Загрязнение свинцом в Римской империи могло снизить уровень IQ у населения Европы

Основной причиной загрязнения стала добыча серебра — переплавка минерала галенита, сопровождавшаяся выбросами свинца в атмосферу.
Римская империя, одна из наиболее развитых цивилизаций в истории, могла столкнуться со снижением когнитивных способностей у своих граждан из-за загрязнения свинцом. Ученые из Института исследований пустынь в Неваде предполагают, что свинец, попадавший в окружающую среду в результате добычи полезных ископаемых, мог снизить уровень IQ почти всего населения Европы.
Об этом пишет Daily Mail.
Исследования по ледяным кернам
Для анализа исследователи изучали ледяные керны – столбы льда, хранящие данные об атмосфере прошлых эпох. Пузырьки газа во льду позволяют отследить уровень загрязняющих веществ, в том числе свинца.
Результаты показали, что выбросы свинца в Европе резко возросли около 15 лет до н. э., во время расцвета Римской империи, и оставались высокими в течение 150 лет. Основной причиной загрязнения стала добыча серебра — переплавка минерала галенита, сопровождавшаяся выбросами свинца в атмосферу.
Воздействие на когнитивные способности
Совместив эти данные с современными исследованиями о влиянии свинца на здоровье, ученые пришли к выводу, что средний уровень свинца в крови детей того времени вырос на 2,5 микрограмма на децилитр. Это могло снизить средний уровень IQ на 2-3 балла.
"Снижение на несколько баллов может казаться незначительным, но для целого населения это имеет серьезные последствия", — отметил Натан Челлман, один из авторов исследования.
Более широкие последствия
Воздействие свинца на здоровье хорошо известно. У взрослых он связан с потерей памяти, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими серьезными проблемами. У детей даже низкие уровни свинца приводят к снижению когнитивных способностей и проблем с концентрацией внимания.
Исследование подчеркивает, как промышленная деятельность влияла на здоровье людей на протяжении тысячелетий. "Это показывает, что экологическое загрязнение имеет длительные последствия, даже если мы говорим о тысячелетней истории", — добавил Джо Макконнелл, ведущий автор работы.
Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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