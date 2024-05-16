Загрязненная питьевая вода убивает более 1 млн человек ежегодно: ученые нашли способ обнаружить опасность

Новейшая технология может стать коммерчески доступной уже через несколько лет.

Во многих странах мира миллионы семей до сих пор получают питьевую воду через свинцовые трубы, что приводит к ее загрязнению этим токсичным металлом. Исследователи из Массачусетского технологического института (США) разработали новую систему, способную выявить опасную концентрацию свинца даже в одной капле воды.

Об изобретении ученых сообщает издание ScienceDaily.

Загрязнение питьевой воды свинцом может нарушить развитие мозга у детей, вызвать врожденные дефекты и привести к различным неврологическим и сердечным заболеваниям.

"Это не преодоленный кризис общественного здравоохранения, который приводит к более чем 1 миллиону смертей ежегодно", — утверждает Цзя Сюй Брайан Сиа, старший автор нового исследования, посвященного передовой технологии обнаружения свинца.

Традиционные методы тестирования на содержание свинца в воде либо дорогие и громоздкие, либо дают только базовые результаты "да-нет", не указывая его концентрацию.

Инновационная технология, разработанная исследователями, позволяет с высокой точностью определять концентрацию свинца до 1 части на миллиард с помощью простого портативного детектора на основе чипа. Она обеспечивает практически мгновенные количественные измерения с помощью всего-навсего капли воды.

Устройство работает в воде с разным уровнем pH, от 6 до 8, охватывающим большинство образцов окружающей среды. Оно было успешно протестировано как с морской, так и водопроводной водой.

Эта технология может стать коммерчески доступной уже через несколько лет. Авторы отмечают, что, хотя основная технология уже разработана, ее превращение в продукт, готовый к продаже и массовому использованию, предполагает интеграцию лазера на чипе и усовершенствование механической и оптической конструкций, которое займет время.

Новейшая система также может быть адаптирована для обнаружения других загрязняющих веществ, таких как кадмий, медь, литий, барий, цезий и радий.

Как объясняют авторы, компактное и недорогое устройство, которым может пользоваться необученный персонал, может значительно повысить уровень контроля безопасности воды.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как можно проверить качество воды, текущей из кранов в наших квартирах. Одним из ключевых признаков того, что вода ненадлежащего качества, является ее запах.

Читайте также: