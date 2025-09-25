Захоронение, кремация или бальзамирование: как наши обычаи влияют на экологию

Кремация / © УНИАН

Реклама

Отношение человека к смерти веками формировало не только культуру, но и природу вокруг. Ученые отмечают: традиционные похоронные практики могут замедлять разложение тел и блокировать возвращение питательных веществ в почву.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В дикой природе все работает иначе. Погибшие животные становятся частью цикла жизни: туши китов на дне океана поддерживают сотни видов, а на суше органика обогащает землю, позволяя прорастать новым растениям. Этот процесс обеспечивают микробы, насекомые и стервятники, образуя целостную экосистему. Без нее мертвые тела накапливались бы, повышая риски эпидемий и останавливая естественное восстановление.

Реклама

Человеческие же похороны этот цикл меняют. Бальзамирование и герметичные гробы препятствуют разложению. Формальдегид в бальзамирующей жидкости настолько прочно «связывает» клеточные структуры, что микроорганизмы не могут их расщепить. В итоге питательные вещества остаются заблокированными на долгие годы.

Кремация тоже не является экологически чистым выходом: тело превращается в пар, пепел и значительные объемы углекислого газа. Пепел почти не обогащает почву, а сам процесс требует много энергии.

На фоне этих проблем появляются экологические альтернативы. Среди них — аквамация, во время которой тело разлагается в специальном растворе, и «человеческое компостирование», восстанавливающее работу микроорганизмов, которых традиционные методы фактически лишают «работы».

Исследования показывают, что независимо от климата или условий захоронения все человеческие тела имеют общую черту — собственную микробную экосистему разложения.

Реклама

«В исследовании рассмотрена микробная сеть трупов, похороненных в различных географических и экологических условиях, и выявлены ключевые бактериальные и грибковые редуценты, которые обычно встречаются редко, но постоянно присутствуют в разлагающейся человеческой плоти», — говорится в статье.

Напомним, ученые установили причину слабого здоровья Тутанхамона. ДНК-анализ показал: его родители имели близкую родственную связь.