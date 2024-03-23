Захватчики наращивают использование Starlink в Украине: заблокировать их не могут — Welt

Российские захватчики стали все чаще использовать американские системы спутниковой связи Starlink на войне в Украине.

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Об этом говорится в журналистском расследовании немецкого издания Welt.

Издание пишет, что одним из преимуществ украинских войск на фронте была хорошо налаженная связь, в частности, благодаря терминалам спутниковой связи Starlink. Однако теперь терминалы американской компании стали все больше появляться у российских захватчиков. Соответствующие доказательства журналисты издания получили от бойцов разведывательно-аналитического центра воюющей бригады "Буревой". В составе Национальной гвардии в Донецкой области.

Полученные спутниковые снимки, записи беспилотников и перехваченные разговоры между русскими солдатами указывают на то, что часть русских подразделений систематически пользуются спутниковыми терминалами Starlink.

"Без Starlink наша эффективность была бы явно снижена. Поэтому я бы сказал, что они (устройства Starlink, – ред.) также очень эффективны для россиян", – сказал командир украинского подразделения, по имени Александр.

Информация о том, что российские захватчики начали использовать терминалы Starlink, появилась несколько недель назад, однако устройства на оккупированных Россией территориях до сих пор активны, их добавляется еще больше.

"Мы обнаружили целую серию терминалов Starlink в Серебрянском лесу — подразделения "Ахмат" использовали Starlink. Другие бригады тоже пользуются устройствами. Они получают их в больших количествах. Они не зарегистрированы в России", — сказал руководитель подразделения радиоразведки, назвавшийся как "Михась" .

Подразделение "Михася" из-за перехвата разговоров окупантов выяснило, "что в Кременной даже есть магазин, где продают Starlink". Также использование терминалов Starlink подтверждают снимки разведки позиции захватчиков.

"Они не могут использовать Starlink в глубине России, но у линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это действительно возможно", — сказал он.

Издание пишет, что заблокировать работу терминалов можно только по геолокации, но украинские и российские войска на фронте находятся рядом, поэтому попытка заблокировать одни приведет к блокированию и других.

Украинский военный офицер-радиоразведчик заявил, что захватчики используют Starlink для быстрой коррекции огня артиллерии. Также они усложняют работу украинской радиоразведки.

"Мы не можем перехватить их общение через Starlink. Там есть доступ в Интернет. Мы не можем его сломать", – объяснил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что конгрессмены инициировали расследование в отношении компании SpaceX через терминалы спутниковой связи Starlink, которые россияне используют в войне против Украины.

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