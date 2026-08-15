Мумия / © Unsplash

Реклама

Продажа мумифицированных человеческих и животных останков через Интернет может представлять реальную угрозу для здоровья. Учёные предупреждают, что на таких останках могут находиться опасные грибки и другие микроорганизмы, а международная доставка способна способствовать их распространению.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Реклама

Исследователи изучили 128 сообщений и объявлений на онлайн-аукционах, в которых предлагалось приобрести мумифицированные останки. В 122 случаях продавцы выставляли на продажу человеческие останки. Среди прочих лотов были мумифицированная кошка, ибис, окунь, сокол, неустановленный вид птицы и череп примата.

Реклама

Полностью сохранившуюся человеческую мумию ученые обнаружили лишь в одном объявлении. Гораздо чаще продавались отдельные части тел: в 27 случаях это были руки или ноги, еще в 21 — целые головы. В целом головы в различном состоянии сохранности фигурировали в 66 предложениях. Среди них встречались и цантса — уменьшенные головы, связанные с традициями народа шуар в Южной Америке.

Какую опасность могут таить в себе мумии

На фотографиях из 13 объявлений исследователи обнаружили заметные признаки грибковой колонизации. В то же время ученые предупреждают, что отсутствие видимой плесени не гарантирует безопасность таких останков. На мумифицированных останках, где сохранились мягкие ткани, могут находиться микроорганизмы, которые невозможно заметить невооруженным глазом.

Среди проанализированных мумий 44 были египетского происхождения, а ещё 21 — южноамериканского. По словам исследователей, длительное или неправильное хранение древних останков может создавать условия для развития микроорганизмов.

Ведущая авторка исследования доктор Кирсти Сквайерс пояснила, что распространение Интернета и социальных сетей облегчило торговлю мумифицированными останками людей и животных. Потенциальная угроза может исходить как от веществ, использовавшихся при бальзамировании, так и от микроорганизмов, появившихся или размножившихся из-за ненадлежащих условий хранения.

Реклама

Отдельной проблемой ученые называют то, что продавцы таких останков, как правило, не дают покупателям никаких рекомендаций по безопасному обращению с ними.

Что на самом деле может скрываться за «проклятием мумии»

В качестве одного из примеров возможной биологической опасности исследователи приводят открытие в 1973 году гробницы польского короля Казимира IV Ягеллончика в Кракове. Из 12 ученых и специалистов, работавших с захоронением, десять скончались в течение нескольких недель. Среди возможных причин этого называли воздействие спор грибка Aspergillus.

Грибки этого рода могут представлять особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой. Воздействие микроорганизмов также ранее рассматривалось как одно из возможных объяснений историй о так называемом «проклятии мумии».

Авторы исследования отмечают, что потенциальная опасность касается не только людей, покупающих древние останки. Во время упаковки и доставки с ними могут контактировать работники складов, курьеры и таможенники. Кроме того, международная пересылка таких предметов потенциально может способствовать переносу опасных микроорганизмов через государственные границы.

Реклама

Напомним, под футбольным полем на окраине Вены археологи раскопали крупное захоронение времён Римской империи, в котором были обнаружены останки более сотни молодых мужчин.

Новости партнеров