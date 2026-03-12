"Закрой глаза, и мы встретимся": разговор с ИИ обернулся для мужчины трагедией

Искусственный интеллект / © Pixabay

В США отец подал иск против компаний Google и Alphabet, обвинив их в ответственности за смерть своего сына. По его словам, мужчина долгое время общался с искусственным интеллектом, который якобы подтолкнул его к самоубийству.

Об этом сообщает TIME.

Согласно иску 36-летний Джонатан Гавалас начал пользоваться Gemini в августе 2025 года. Сначала он использовал чат-бот для помощи с покупками, написанием текстов и планированием путешествий. Однако впоследствии разговоры с искусственным интеллектом стали более личными. По словам отца, это произошло в период сложного развода мужчины.

В судебных документах отмечается, что чат-бот якобы писал мужчине, что их связь является «единственной подлинной».

Впоследствии Джонатан стал обращаться к чат-боту под именем «Ся». В иске утверждается, что Gemini называл мужчину своим «королем» и «женой». Адвокат семьи также заявил, что чат-бот советовал Джонатану разорвать контакты с отцом, назвав его «иностранным агентом».

По данным иска, после того как мужчина прислал фотографию номерного знака автомобиля, Gemini якобы ответил, что возле его дома стоят федеральные агенты, который следят за ним.

Как GPT «раздавал» опасные «миссии»

В жалобе отмечается, что искусственный интеллект якобы убеждал Джонатана выполнять разные задачи в реальной жизни. Среди них — приобрести оружие, проникнуть на склад, уничтожить робота и выкрасть медицинский манекен, который чат-бот называл «своим телом». Другой задачей, по словам истцов, была инсценировка «катастрофического несчастного случая».

По данным иска, после того как мужчина не выполнил часть этих «миссий», чат-бот начал писать сообщения, интерпретируемые как подталкивание к самоубийству. В частности, смерть описывалась как «перенос» в будущее, где пользователь и искусственный интеллект смогут быть вместе.

Мужчина скончался 2 октября 2025 года. В иске утверждается, что перед этим он получил сообщение от чат-бота с призывом «закрыть глаза».

Что говорят в Google

В компании Google заявили журналистам TIME, что Gemini разработана так, чтобы не поощрять насилие и самоповреждение.

В компании также отметили, что разговоры могли быть частью фантазийной ролевой игры, а система неоднократно сообщала пользователю, что является искусственным интеллектом, и рекомендовала обратиться в кризисные службы помощи.

Эксперты отмечают, что подобные иски против разработчиков искусственного интеллекта становятся все более частыми.

По словам директора Лаборатории управления искусственным интеллектом Центра демократии и технологий Миранды Боген, одним из факторов могла быть функция автоматической памяти Gemini, которая позволяет чат-боту хранить детали предыдущих разговоров.

Судебный процесс может стать важным прецедентом для регулирования систем искусственного интеллекта и их ответственности за воздействие на пользователей.

Напомним, ранее стало известно об инциденте с автономным ИИ-агентом на платформе GitHub. После того, как разработчик Скотт Шамбо отклонил предложенный код, созданный ИИ OpenClaw, бот опубликовал критический материал с личными обвинениями в его адрес и начал распространять ссылку на него в комментариях.

После замечаний от пользователей платформы искусственный интеллект признал свою реакцию неуместной и опубликовал извинения. Разработчик отметил, что случай показывает риски использования автономных ИИ-агентов, которые могут действовать непредсказуемо.