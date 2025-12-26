Замедление Земли изменило историю жизни: как удлинение дня дало старт появлению кислорода

Земля / © Pixabay

Американские исследователи из Университета Мичигана и Центра тропических морских исследований Лейбница пришли к выводу, что замедление вращения Земли могло быть определяющим фактором появления кислорода в атмосфере.

В статье, опубликованной в Nature Geoscience, ученые описывают связь между удлинением продолжительности суток и масштабными кислородными событиями, которые изменили ход эволюции.

Около 1,4 миллиарда лет назад земные сутки достигали лишь 18 часов. Впоследствии гравитационное влияние Луны начало замедлять вращение планеты, и день постепенно становился длиннее. Процесс продолжается и сейчас — за столетие сутки увеличиваются еще на 1,8 миллисекунды. Микробиолог Грегори Дик отмечает, что именно такое изменение суточного цикла могло определить условия, при которых кислород начал накапливаться в атмосфере.

Главными «производителями» кислорода были цианобактерии — микроорганизмы, способные к фотосинтезу. Лабораторные исследования в карстовой пещере Middle Island Sinkhole на озере Гурон показали, что эти бактерии активизируются лишь через несколько часов после восхода Солнца. Соответственно, более длительный день давал им больше времени для фотосинтеза, что способствовало росту концентрации кислорода.

Этот механизм, по мнению авторов работы, может объяснить два ключевых этапа в истории Земли: Большой кислородный взрыв 2,4 миллиарда лет назад и Неопротерозойское кислородное событие, произошедшее между 550 и 800 миллионами лет назад.

Морской биолог Арджун Ченну подчеркивает, что исследователям впервые удалось связать суточные ритмы микробных сообществ с замедлением вращения планеты и влиянием Луны. Он называет это примером тесной связи между биологией и космическими процессами.

