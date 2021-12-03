Заменят МКС: три американские компании будут проектировать космические станции

Заменят МКС: три американские компании будут проектировать космические станции

Общая сумма средств, которую NASA выплатит на проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.

NASA подписало соглашения с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций, которые в будущем заменят Международную космическую станцию (МКС).

Об этом информирует американское космическое управление.

Сумма средств, которую выплатят за проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.

NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Выплаты компаниям простимулируют разработку коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия.

Также читайте Полет человека на Луну: Украина намерена присоединиться к программе NASA

В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations, в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания экономической среды на низкой околоземной орбите.

Среди необходимых условий - возможность разместить на станции, по крайней мере, двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

Сообщалось, что американские астронавты отложили выход в открытый космос из-за опасности за бортом МКС.

Представители NASA заявили, что астронавты столкнулись с на 7 процентов большим риском прокола скафандра во время выхода в космос из-за многочисленных обломков, возникших две недели назад, когда Россия уничтожила спутник во время ракетного испытания.

Это первый случай, когда выход в открытый космос был отменен по такой причине.

Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

Читайте также:

Новости мира: на МКС прибыла команда из трех американцев и немца