Заменят МКС: три американские компании будут проектировать космические станции

Общая сумма средств, которую NASA выплатит на проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.
NASA подписало соглашения с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций, которые в будущем заменят Международную космическую станцию (МКС).
Об этом информирует американское космическое управление.
Сумма средств, которую выплатят за проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.
NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Выплаты компаниям простимулируют разработку коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия.
В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations, в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания экономической среды на низкой околоземной орбите.
Среди необходимых условий - возможность разместить на станции, по крайней мере, двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.
Сообщалось, что американские астронавты отложили выход в открытый космос из-за опасности за бортом МКС.
Представители NASA заявили, что астронавты столкнулись с на 7 процентов большим риском прокола скафандра во время выхода в космос из-за многочисленных обломков, возникших две недели назад, когда Россия уничтожила спутник во время ракетного испытания.
Это первый случай, когда выход в открытый космос был отменен по такой причине.
Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.
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