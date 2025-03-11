Замерзает, чтобы жить: биологи рассказали о самом большом наземном животном Антарктиды

Существует одно существо, покорившее ледяную Антарктиду и выживающее полностью на суше, где почти никто другой не может. Это крохотное, бескрылое насекомое Belgica antarctica, также известное как антарктический мокрец.

Об этом пишет Forbes.

Антарктида не создана для жизни. Ее внутренняя часть – это бескрайняя замерзшая пустыня, где температура может опускаться ниже -40°C, а ледяные ветры пронизывают все вокруг. Даже вдоль сравнительно мягких побережий, где летом температура чуть ниже 0°C, земли являются бесплодным пространством из камня, льда и снега.

Животные, с которыми мы ассоциируем этот континент – пингвины, тюлени, киты – зависят от океана для выживания. Здесь нет коренных наземных млекопитающих, рептилий или даже следов развитой растительности. Но существует одно существо, покорившее этот ледяной край и выживающее полностью на суше, где почти никто другой не может. Это крохотное, бескрылое насекомое Belgica antarctica, также известное как антарктический мокрец.

Длинной всего 2-6 мм это самое большое наземное животное Антарктиды и единственное эндемичное насекомое этого континента. Несмотря на свои крохотные размеры, антарктический мокрец имеет набор биологических адаптаций, позволяющих ему выдерживать одни из самых строгих условий на Земле.

Однако с изменением климата те же адаптации, которые помогали Belgica antarctica выживать тысячелетиями, могут обернуться против нее.

Belgica antarctica приспособлена жить на грани выживания

Антарктический мокрец – это совсем не обычное насекомое. В отличие от своих родственников – комаров и мух – у него нет крыльев. Это эволюционное приспособление предотвращает его сдувание сильными антарктическими ветрами.

Большую часть своей двухлетней жизни мокрец проводит в личиночной стадии, укрываясь в мхах, водорослях и разложенном органическом веществе на Антарктическом полуострове и окрестных островах. Лишь во время короткого антарктического лета он выходит во взрослую стадию, живя всего 7-10 дней, чтобы спариться и отложить яйца.

Взрослый мокрец – это просто "контейнер" для размножения. У него нет функциональных ротовых органов, поэтому он не может ни есть, ни пить. Его единственная задача – оставить потомство, прежде чем погибнуть от суровых условий.

Однако настоящая история выживания скрыта в его личиночной стадии, где Belgica antarctica выработала набор уникальных стратегий, чтобы выдержать экстремальные холода.

Антарктический мокрец/Скриншот с видео

Как Belgica antarctica противостоит холоду? Подсказка: она теряет 70% воды своего тела

Чтобы выжить в Антарктиде, мокрец должен бороться с субнулевыми температурами, обезвоживанием и высоким уровнем ультрафиолетового излучения. В течение миллионов лет он развил одни из самых экстремальных физиологических адаптаций, известных науке.

В отличие от других насекомых, которые используют антифризные соединения для предотвращения образования льда внутри своих тел, Belgica antarctica применяет другую стратегию – она позволяет себе "замерзнуть".

Тело насекомого накапливает криопротектанты, такие как трегалоза, глюкоза и эритритол, которые предотвращают образование кристаллов льда внутри клеток. Хотя наружные ткани насекомого могут замерзать, его внутренние органы остаются невредимыми.

По данным исследования, опубликованного в марте 2011 года в The Journal of Experimental Biology, антарктический мокрец может выдерживать температуру до -15°C без необратимых повреждений.

Одна из самых впечатляющих способностей мокреца – потеря до 70% воды тела, что позволяет ему впадать в состояние "приостановки жизни". Этот процесс, известный как криопротекторная дегидратация, предотвращает образование льда внутри тела. Исследователи сравнивают эту стратегию выживания с той, которую используют тихоходки – микроскопические существа, способные выдерживать даже космический вакуум.

Антарктическая погода непредсказуема, с быстрыми похолоданиями, которые могут стать смертельными для неподготовленного насекомого. Но у Belgica antarctica есть механизм экстренного реагирования: быстрая холодовая адаптация. Когда температура резко падает, ее тело быстро меняется на клеточном уровне, повышая устойчивость к холоду всего за несколько часов.

Двухлетний жизненный цикл мокреца включает долгие периоды спячки.

В первую зиму личинка переходит в состояние покоя, приостанавливая развитие, пока условия не улучшатся. Ко второй зиме она впадает в диапаузу – глубокий физиологический "отключенный режим", что гарантирует ее пробуждение летом, когда температура наиболее благоприятна.

Еще одно удивительное открытие – Belgica antarctica имеет один из самых маленьких известных геномов среди насекомых. ДНК содержит лишь 99 млн пар оснований, что очень мало.

Ученые считают, что эта генетическая эффективность является адаптацией к экстремальному образу жизни, требующему максимальной экономии энергии.

Изменение климата может угрожать этому "идеальному выживателю"

После миллионов лет процветания в Антарктиде Belgica antarctica сталкивается с экзистенциальной угрозой – потеплением климата. Те же адаптации, которые помогали ей выживать, теперь могут обернуться против нее.

Исследователи обнаружили, что личинки, которые удержались при -1°C, имели значительно более низкую выживаемость, чем находившиеся при -5°C. Это свидетельствует о том, что более теплые зимы могут уменьшить популяцию мокреца.

Повышение температур заставляет насекомое быстрее тратить свои запасы энергии, что затрудняет его развитие летом. Увеличение количества осадков приводит к более толстому снежному покрову, который может предотвращать экстремальные холода, необходимые для спячки мокреца. Если продолжится потепление, это может нарушить его узкое окно для размножения, снижая репродуктивный успех.

Будущее самого маленького гиганта Антарктиды

Несмотря на все угрозы, Belgica antarctica остается одним из самых устойчивых видов Антарктиды. Ее уникальные адаптации могут помочь науке в области криоконсервации, медицины и астробиологии.

Однако, сможет ли этот крошечный выживатель приспособиться к происходящим изменениям – вопрос, на который еще предстоит найти ответ.

К слову, палеонтологи представили обнаруженные в Антарктиде ископаемые останки, указывающие именно на антарктическое происхождение всех современных птиц.