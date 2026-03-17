Замороженные мозги мышей «ожили»: ученые зафиксировали восстановление функций после размораживания

Миша / © pexels.com

Реклама

Исследователи из Германии смогли сохранить признаки жизнедеятельности в ткани мозга мышей после глубокой заморозки и размораживания. Речь идет не об «оживлении», а о частичном восстановлении функций на клеточном уровне.

Об этом сообщило издание earth.com.

Исследование провела команда под руководством невролога Александра Германа из Университета Эрлангена-Нюрнберга. Ученые применили метод витрификации — быстрое охлаждение, при котором вода в тканях переходит в стекловидное состояние без образования кристаллов льда. Именно лед обычно разрушает тонкую архитектуру мозга во время замораживания.

Реклама

Исследователи работали с тонкими срезами мозга мыши толщиной около 350 микрометров, включавшими гиппокамп — участок, связанный с памятью и пространственной навигацией. Образцы предварительно обработали криопротекторами, после чего быстро охладили жидким азотом до -196 °C и хранили при -150 °C от десяти минут до семи дней.

После размораживания в теплых растворах ткань проверили на нескольких уровнях. Под микроскопом нейронные и синаптические мембраны оставались неповрежденными. Анализ митохондриальной активности не выявил существенных метаболических нарушений. Электрофизиологические записи показали, что нейроны реагировали на раздражение почти так же, как контрольные клетки, хотя и с умеренными отклонениями.

Кроме того, в размороженных срезах сохранялась долговременная потенциация — механизм усиления синаптических связей, который считают основой процессов обучения и памяти. В то же время наблюдения продолжались лишь несколько часов после оттаивания, ведь изолированная ткань естественно деградирует вне организма.

Авторы подчеркивают: эксперимент проводили на небольших срезах, а не на целом мозге, и результаты не означают возможности криоконсервации человека. Большие органы значительно сложнее равномерно охладить и нагреть без повреждений.

Реклама

В то же время исследователи считают, что работа открывает перспективы для медицины — в частности для защиты мозга во время травм или болезней, а также для совершенствования технологий хранения органов.

