Замуровали специально: внутри доисторической гробницы нашли загадочный подземный ход

Археологи нашли в гробнице тоннель, который кто-то выкопал через несколько веков после захоронения

При раскопках в земле Саксония-Ангальт в Германии, которые проводились перед строительством ветровых турбин, археологи обнаружили таинственный подземный тоннель. Он был спрятан внутри доисторического захоронения , но неожиданно оказался гораздо более поздним сооружением эпохи позднего Средневековья.

Неожиданное открытие вместо могилы

Первоначально подземный проход выглядел как овальная яма длиной около двух метров и шириной до 75 сантиметров. Поскольку она была плотно закрыта тяжелой каменной плитой, исследователи поначалу предположили, что это могила. Однако эту версию быстро отвергли, когда внутри нашли фрагменты средневековой керамики.

Исследователи идентифицировали структуру как так называемый эрдшталль — узкий искусственный подземный тоннель, выкопанный в лесных почвах. Коридор слегка изгибается, имеет высоту от 1 до 1,25 метра и ширину 50-70 сантиметров. В нем также есть вырезанная ступенька, стеновая ниша и острая крыша.

Загадочные находки и умышленная блокировка

Вещи, найденные внутри прохода, вызывают у учёных еще больше вопросов. Археологи раскопали железную подкову, скелет лисы и кости мелких животных, а в самом дне обнаружили тонкий слой древесного угля.

«Земля вокруг утвердилась, но не имела признаков сильного горения. Это указывает на короткое разведение огня низкой интенсивности, а не на продолжительное использование», – отмечает Daily Galaxy.

У самой узкой части входа археологи обнаружили несколько аккуратно сложенных больших камней. Это свидетельствует о том, что в какой-то момент тоннель был намеренно заблокирован. Специалисты предполагают, что в средневековый период древние места захоронений часто считались табуированными, и это может объяснить, почему такое тайное пространство создали в месте, куда люди старались не ходить.

