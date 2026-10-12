Запасы не спасут: ученая назвала настоящий секрет выживания в случае конца света

Навыки выживания на случай конца света / © ТСН

Реклама

Популярные мифы о бункерах и бесконечных запасах консервов для выживания в случае апокалипсиса оказались ложными. Эксперт из Ливерпульского университета Кезия Баркер назвала реальные навыки, которые помогут выжить после глобальных катастроф.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Образ типичного «подготовленного к концу света» (prepper) обычно связывается с человеком, который годами накапливает запасы консервов, воды и других необходимых вещей. Впрочем, доктор Баркер из Ливерпульского университета Джона Мурса отмечает, что самих запасов будет недостаточно, если общество действительно столкнется с масштабным коллапсом.

Реклама

Запасы продуктов действительно способны обеспечить дополнительное время, однако инструменты для выживания будут иметь смысл только тогда, когда человек знает, как ими правильно пользоваться. Поэтому Баркер рекомендует сосредоточиться на практических умениях, в частности, научиться выживать в дикой природе, распознавать и собирать съедобные растения, выращивать собственную пищу и консервировать продукты.

Неожиданно полезным может оказаться даже такое простое занятие, как резьба ложек. Оно способно дать навыки работы с древесиной, которые могут понадобиться для изготовления различных предметов в сложных условиях.

Как подготовиться к концу света

Баркер исследует реакцию общества на экологическую нестабильность и значительную часть своей работы посвятила изучению онлайн-сообществ людей, готовящихся к возможным катастрофам. В таких сообществах участники, озабоченные перспективой глобальных кризисов или конца света, обсуждают необходимые запасы, оборудование и стратегии, которые помогут пережить возможный крах общества.

Кроме дискуссий об оптимальных конструкциях бункеров, на форумах регулярно поднимают тему так называемых «навыков для зомби-апокалипсиса». Так называют умения, которые могут помочь человеку выжить в постапокалиптических условиях и обеспечить не только собственную безопасность, но поддержку своей MAG (группы взаимопомощи).

Реклама

Следует научиться быть мастером на все руки

«Способность находить выход из ситуации, адаптироваться и быть мастером на все руки — на самом деле самый полезный навык. Для его развития следует прежде всего овладеть навыками оказания первой помощи. Это дает основные медицинские навыки первой помощи, но, что особенно важно, учит сохранять спокойствие в чрезвычайной ситуации, оценивать окружающую среду и обстоятельства, а затем определять приоритетность своих действий. К тому же, это один из тех навыков, которые остаются необходимыми, даже если апокалипсис никогда не наступит», — рассказала Баркер.

Навыки выращивания и хранения продуктов

Если глобальная катастрофа все-таки произойдет, одним из ключевых вызовов для людей станет поиск способов обеспечить себя пищей. Поэтому, по мнению доктора, хорошим началом может стать обучение выращиванию продуктов и правильному их хранению.

Для этого не обязательно иметь собственный огород или большой земельный участок. При отсутствии доступа к частной земле, можно приобщиться к общественному саду и получить практический опыт выращивания пищи даже на небольшой площади.

А тем, у кого нет возможности заниматься садоводством, специалист советует обратить внимание на традиционные способы хранения продуктов — консервирование и маринование. Это одно из простых хобби, которое можно освоить без значительных ресурсов и потенциально станет полезным в кризисных условиях.

Реклама

«Это учит вас обходиться тем, что есть в условиях дефицита; как растягивать запасы, какие продукты быстро портятся, а какие можно хранить», — отметила Баркер.

Навыки собирания дикорастущих растений

Еще одним вариантом могут стать навыки выживания в дикой природе и сбор дикорастущих растений. Их популярность растет, а полученные знания могут быть полезны не только в случае масштабной катастрофы.

На курсах по выживанию в дикой природе можно освоить базовые умения, в частности, разжигать огонь, очищать воду и обустраивать временное укрытие.

В то же время сбор дикорастущих растений может стать отдельным практическим хобби. Оно помогает лучше понимать окружающую природу и находить потенциальные источники пищи — независимо от того, придется ли когда-нибудь применять эти знания в условиях конца света.

«Это так много преимуществ. Вы узнаете о съедобных растениях в своей местной среде, поэтому это помогает наладить связь с природой, временами года и научиться распознавать природные признаки. Это также помогает справиться с эко-тревожностью, ведь время, проведенное на природе и посвященное взаимодействию с ее естественными ритмами, успокаивает, а также может мотивировать людей заботиться о местной окружающей среде», — рассказала ученая.

Освоить такое традиционное занятие сегодня достаточно легко, однако Баркер советует будущим собирателям дикорастущих растений не полагаться на инструменты искусственного интеллекта, определяющие растения по фотографиям. По ее словам, использование таких сервисов может представлять серьезную опасность из-за риска ошибочно определить растение и отравиться. Кроме того, чрезмерная зависимость от подобных технологий означает, что у человека нет необходимых знаний, если доступ к Интернету внезапно исчезнет.

Резьба из дерева

Еще одним, на первый взгляд, не слишком увлекательным, но потенциально полезным занятием является резьба ложек из дерева. В сценарии зомби-апокалипсиса такой навык может оказаться гораздо практичнее, чем кажется. Конечно, потребности в неограниченном количестве деревянных ложек в постапокалиптическом мире, вероятнее всего, не будет. Но умение работать с древесиной может помочь изготавливать простые инструменты, щепы для разжигания огня или даже запасные колышки для палатки.

В общем, освоение резьбы на примере такого простого предмета, как ложка, позволяет развить целый комплекс практических умений, которые можно применять в различных непредсказуемых ситуациях.

«Это учит безопасно обращаться с ножом — быть внимательным и очень тщательно следить за материалом, с которым вы работаете. Это учит думать о том, как использовать разные материалы для решения различных проблем, и дает уверенность в том, что вы способны изготавливать вещи своими руками», — объяснила Баркер.

К слову, нобелевский лауреат по физике Дэвид Гросс предупредил о росте риска глобальной катастрофы, которая может уничтожить человечество примерно до 2061 года. По его оценкам, вероятность ядерного конфликта выросла до 2% в год из-за обострения геополитической напряженности и ослабления соглашений о контроле над вооружениями. Дополнительной угрозой ученый считает развитие ИИ, ведь автоматизация важных решений безопасности и потенциальные ошибки алгоритмов могут иметь катастрофические последствия.

Новости партнеров

Новости партнеров