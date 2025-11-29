Запасы воды в Европе и Украине истощаются: спутники показали тревожную картину

Европа и Украина теряют запасы грунтовых вод

Реклама

Мы привыкли оценивать количество воды по уровню рек или дождям за окном. Однако подлинное положение часто скрыто глубоко под землей. Новое масштабное исследование, продолжавшееся более двух десятилетий, выявило тревожную тенденцию: Европа постепенно «сохнет», и этот процесс затрагивает огромные территории — от солнечной Испании до украинских степей.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на эксклюзивные данные учёных Университетского колледжа Лондона (UCL).

Как взвесить воду из космоса

Ученые использовали необычный метод. Вместо того чтобы мерить линейкой глубину в колодцах, они обратились к спутникам, отслеживающим изменения гравитационного поля Земли.

Реклама

Принцип прост: вода тяжелая. Когда в каком-то регионе много воды (в реках, озерах, а главное в почве и подземных горизонтах), гравитация там немного сильнее. Когда вода исчезает – сила тяжести ослабевает. Фактически, спутники работают как гигантские весы на орбите, что позволяет взвесить запасы воды на континенте.

Карта засухи: где исчезает вода

Данные за период с 2002 по 2024 год показали четкое разделение Европы. Север и северо-запад (в частности Скандинавия) становятся более влажными. А вот юг и восток стремительно теряют воду.

В «красную зону», где запасы пресной воды сокращаются, попали Испания, Италия, Франция, Германия, Румыния и, что важно, Украина. Ученые говорят, что это не просто временное явление, а следствие изменения климата, который становится новой реальностью.

Почему дожди не спасают

Вы можете спросить: «Но дожди идут, иногда даже случаются наводнения!» В этом и кроется феномен. Климат меняется так, что осадки становятся экстремальными.

Реклама

Вместо затяжных спокойных дождей, медленно пропитывающих почву и пополняющих подземные воды, мы все чаще видим мощные ливни. Вода просто не успевает впитываться в землю, она быстро стекает в реки и моря, при этом часто вызывает наводнения, но не наполняет наши «подземные хранилища». А периоды засухи между этими ливнями становятся длиннее и жарче. Они испаряют оставшуюся влагу.

Чем это чревато

Истощение грунтовых вод – это серьезный вызов. Именно эта "скрытая" вода питает наши поля и является источником питьевой воды для миллионов людей.

Сельское хозяйство: Урожаи становятся более зависимыми от искусственного полива, а воды для этого становится меньше.

Цены на продукты: Поскольку Южная Европа (особенно Испания) является «городом» для всего континента, проблемы с водой там ударят по кошелькам всех европейцев.

Экосистемы: Высыхание почв изменяет природу вокруг нас, что делает ее уязвимой к пожарам.

Ученые предупреждают: климатический кризис уже здесь. То, что раньше казалось проблемой далеких пустынных стран, стало реальностью для Европы и Украины. Это сигнал, что нам нужно учиться беречь каждую каплю — ремонтировать дырявые трубы, собирать дождевую воду и внедрять новые технологии в агросекторе.

Напомним, три больших украинских города могут исчезнуть под водой . Глобальное потепление чревато затоплением Одессы, Николаева и 75% Голой Пристани.