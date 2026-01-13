Запечатанная на 40 тысяч лет: в Гибралтаре нашли пещеру, где могли жить последние неандертальцы

Комплекс пещер Горхема

Археологи исследовали комплекс пещер Горхема на побережье Гибралтара и открыли закрытую природными отложениями камеру, которая оставалась нетронутой по меньшей мере 40 тысяч лет. Это место могло быть домом для одних из последних представителей неандертальцев на Земле.

Комплекс пещер Горхема расположен на южной оконечности Испании, на территории британской заморской территории Гибралтар. Сейчас вход в пещеры выходит непосредственно к Средиземному морю, хотя в доисторический период комплекс был расположен значительно дальше вглубь суши. За тысячелетия уровень моря повысился, изменив ландшафт побережья.

Комплекс состоит из четырех отдельных пещер — Горхема, Вангард, Гиены и Беннета. Их открыли еще в 1907 году, однако системные археологические раскопки начались только в 1980-х, когда стало очевидно, что это место хранит чрезвычайно богатые следы древней человеческой деятельности.

Несмотря на то, что в пещерах не нашли никаких скелетных останков неандертальцев или Homo sapiens, археологи зафиксировали многочисленные доказательства человеческого присутствия, охватывающие период до 100 тысяч лет. Это значительно раньше, чем появление современного человека в Западной Европе, которое датируют примерно 40 тысячами лет назад, поэтому исследователи связывают большинство находок именно с неандертальцами.

Среди самых убедительных доказательств — остатки морской пищи. Во время раскопок в пещерах обнаружили большое количество раковин мидий, а также кости рыб, тюленей и дельфинов. Эти остатки не могли попасть в пещеры естественным путем из-за приливов или волн. Кроме того, на части костей зафиксированы следы обработки, что свидетельствует об их использовании в качестве пищи.

В пещерах также сохранились вырезанные на каменном полу узоры с перекрестной штриховкой. Эти глубоко выцарапанные линии датируют возрастом более 39 тысяч лет. Хотя вопрос авторства остается предметом научных дискуссий, исследователи считают, что их создали неандертальцы.

Отдельные находки свидетельствуют и о сложных технологических навыках жителей пещер. В пещере Вангард археологи обнаружили очаг возрастом около 60 тысяч лет, который использовали для изготовления березового дегтя. Это липкое вещество применяли для крепления каменных наконечников к деревянным рукояткам инструментов или оружия.

В 2021 году исследователи из Гибралтарского национального музея сделали еще одну важную находку. В задней части пещеры Вангард они открыли камеру глубиной около 13 метров, которая была запечатана осадочными породами по меньшей мере 40 тысяч лет. Внутри обнаружили останки рыси, гиены и грифа, а также панцирь крупного морского моллюска — съедобного вида улитки. Учитывая удаленность камеры от побережья, эти объекты вряд ли могли попасть туда естественным путем.

Находки из комплекса Горхема также ставят под сомнение устоявшуюся дату исчезновения неандертальцев. Артефакты свидетельствуют, что они могли жить здесь примерно 33-24 тысячи лет назад, то есть значительно позже, чем считалось ранее.

Если эти данные подтвердятся, комплекс пещер Горхема может оказаться одним из последних мест в мире, где существовали неандертальцы, сохранив уникальные следы их повседневной жизни, питания и технологий.

Напомним, в Норвегии археологи нашли женский перстень VIII-XIII века с синим камнем.