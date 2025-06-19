Запретный плод: действительно ли Адам и Ева съели яблоко, и почему мы так думаем

Запретный плод Адама и Евы точно не был яблоком, утверждают ученые

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История об Адаме, Еве и запрещенном плоде из Эдемского сада прочно запечатлелась в мировой культуре.

Об этом пишет T4

Тайна райского дерева: что говорит Библия?

Священное Писание, описывая первородный грех, довольно туманно говорит о «плоде из дерева познания добра и зла», не уточняя его вид или название. Это открывает простор для разнообразных интерпретаций, появлявшихся на протяжении веков. Богословы и ученые предлагали разные версии: от инжира и винограда до граната. Впрочем, современные исследователи единодушны — это точно не яблоко.

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Так откуда же взялось это стойкое убеждение? Оказывается, причина кроется не в теологии, а в языкознании!

Как «зло» превратилось в «яблоко»: лингвистическая путаница

Самая популярная теория связывает появление яблока в этой истории с ложным переводом. В латинском языке слово «malum» имеет двойное значение: оно может означать как «яблоко» , так и «зло» . Эта созвучность, вероятно, сыграла ключевую роль в том, что яблоко стало символом запретного плода.

Первые изображения яблока в контексте грехопадения появились только в XII веке во Франции. Интересно, что старофранцузское слово «pom» поначалу было общим термином для любого фрукта, но со временем стало обозначать самое «яблоко». Эти лингвистические изменения, вероятно, и привели к тому, что культурная ассоциация яблока с запретным плодом прочно закрепилась в Западной традиции, став гораздо популярнее оригинального библейского описания. Таким образом, обычная игра слов и эволюция языка сменили одну из самых известных библейских историй.

Напомним, все большее число ученых считают, что Моисей мог получить 10 заповедей не на горе Синай в Египте, а на вершине Джабаль аль-Лавз в Саудовской Аравии. Исследователь Джоэл Ричардсон убежден: эта отдаленная вершина больше соответствует библейским описаниям, чем традиционная локация на Синайском полуострове в Египте.

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