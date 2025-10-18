- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 2 мин
Защита от спам-звонков на iPhone: как работает новая функция iOS 26 и как ее включить
Apple добавила в iOS 26 новую функцию — фильтрацию вызовов. Она автоматически определяет спам-звонки и неизвестные номера, чтобы пользователь получал только важные вызовы.
Apple в новой версии операционной системы iOS 26 представила ряд полезных нововведений. Кроме обновленного дизайна Liquid Glass и больших часов на экране блокировки, пользователи получили и ряд менее заметных, но практичных функций. Среди них — фильтрация вызовов, которая позволяет эффективно управлять входящими звонками.
Об этом сообщило издание slashgear.
Функция Call Filtering создана для того, чтобы автоматически обрабатывать звонки с неизвестных номеров или тех, которые оператор определяет как спам или мошенничество. Все такие вызовы теперь не появляются в привычном списке «Недавние», а попадают в отдельный раздел «Неизвестные абоненты / Спам». Благодаря этому пользователи могут избежать нежелательных звонков и сосредоточиться на важных контактах.
По умолчанию фильтрация вызовов на iPhone выключена, однако ее легко активировать. Для этого нужно:
Открыть приложение «Настройки».
Пролистать вниз до раздела «Приложения».
Выбрать пункт «Телефон».
В меню «Фильтрация вызовов» включить параметр «Неизвестные абоненты и спам».
После этого все номера, которых нет в списке контактов, а также звонки, определенные как спам, автоматически перемещаются в соответствующий список. Просмотреть его можно в приложении «Телефон» во вкладке «Недавние», нажав пиктограмму фильтра в верхнем правом углу экрана. Там доступны две категории: «Неизвестные абоненты» и «Спам».
Если пользователь ожидает звонок от несохраненного номера — например, курьера, ремонтника или службы доставки, — такой контакт можно временно обозначить как известный. Для этого нужно:
Открыть «Телефон» → «Недавние» → значок фильтра → «Неизвестные абоненты»;
Найти нужный номер и нажать «Отметить как известное»;
Подтвердить действие во всплывающем окне.
После этого контакт появится в категории «Другие известные» в приложении «Контакты». Звонки от этого лица больше не будут фильтроваться, и они будут отображаться в общем списке «Недавние». Если нужно вернуть все назад, достаточно перейти в «Контакты» → «Другие известные» → [номер] → «Отметить как неизвестный».
Напомним, в будущей линейке iPhone 18, вероятно, появится одна из самых ожидаемых инноваций — переменная диафрагма камеры. Эта технология позволит автоматически регулировать отверстие объектива в зависимости от уровня освещения, что улучшит качество фото в темноте и сделает дневные снимки еще более четкими.