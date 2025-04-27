Заселение Марса может привести к появлению совершенно нового вида людей

Другая раса людей / © Pixabay

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Эволюция людей происходила в условиях, которые обеспечили Землю для существования живых организмов с надлежащей гравитацией и атмосферой. Однако при заселении Марса люди, вероятно, претерпят значительные изменения и могут стать совершенно новым видом.

Об этом пишет IFLScience.

Сегодня невозможно точно определить, когда на Красной планете появятся постоянные поселения, но некоторые исследователи считают, что это может произойти уже в этом веке. Проблема в том, что условия на Марсе кардинально отличаются от земных.

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Гравитация на Марсе составляет всего 30% от земной, а тонкая атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа. К тому же на планете присутствует вредное солнечное излучение, что влечет за собой высокий уровень радиации. Адаптация людей к таким условиям, как это было с нами на Земле, возможна, но это требует времени.

Биолог Скотт Соломон из Университета Райса считает, что на Марсе люди могут эволюционировать в совершенно новый вид. Однако этот процесс будет отличаться от эволюции на Земле. Изменения в биологии и генетике могут быть внушительными, хотя спрогнозировать их невозможно.

Одной из главных угроз для людей на Марсе есть радиация. Земля защищена от вредного солнечного излучения благодаря магнитному полю, которое дает нам защиту от космической радиации. У Марса нет такой защиты, поэтому на поверхности планеты люди будут подвергаться огромным радиационным дозам.

Даже со специальными скафандрами или поселениями для защиты радиация может оставаться главной опасностью. Уровень рака на Марсе может быть значительно выше, но радиация также может оказать более тонкое влияние на генетику будущих марсиан. Она может вызвать мутации в ДНК, которые будут использоваться естественным отбором адаптации.

Поскольку эволюция — это длительный процесс, изменения в организме людей могут произойти в течение нескольких поколений. Но, по мнению Соломона, эволюция на Марсе может происходить быстрее, чем на Земле.

В Земле есть естественная защита от радиации благодаря меланину в коже. Этот пигмент помогает нам сохранять здоровье под воздействием ультрафиолета.

Не исключено, что на Марсе разовьются новые пигменты, что приведет к появлению нового цвета кожи, а может даже к значительно большим изменениям. Вероятно, в будущем человечество на Марсе может стать новым видом — Homo sapiens martianus, радикально отличающимся от современных земных людей.

В общем, эволюция человека на Марсе открывает множество возможностей для развития и перемен, которыми еще нельзя предсказать, но которые, несомненно, изменят нас.

Напомним, ранее мы писали о том, что марсоход Perseverance зафиксировал странный объект на Марсе, получивший неофициальное название «Холм Черепа» из-за своей характерной формы.