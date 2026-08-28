Застряли на орбите на 9 месяцев: астронавт NASA рассказал о выживании после аварии корабля

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс застряли в космосе на 9 месяцев / © popsci.com

Реклама

В июле 2024 года два опытных американских астронавта отправились на Международную космическую станцию в короткую восьмидневную миссию, которая неожиданно превратилась в самое длинное испытание в их жизни. Из-за критической неисправности капсулы экипаж был вынужден ждать своего спасения почти год, вернувшись на Землю только в марте 2025 года на борту другого корабля SpaceX Crew-9.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Звуки пулемета и потеря контроля над кораблем

Во время приближения к МКС командир корабля Бутч Уилмор и его напарница Сунита Уильямс столкнулись с внезапным отказом сразу в нескольких двигателях. По словам пилота, капсула начала терять управляемость, когда сначала отказали четыре из восьми толкавших Starliner вперед двигателей, а впоследствии к ним добавился и пятый нерабочий элемент.

Реклама

Любой космический аппарат должен обладать способностью поворачиваться, наклоняться, вращаться, а также двигаться вперед, назад, вверх, вниз и в стороны, что специалисты называют «шестью степенями свободы». Уилмор признался во время интервью на The Jeremy Boreing Show, что потеря одной из этих жизненно важных степеней свободы стала абсолютно беспрецедентным событием за всю историю полетов человека в космос.

Астронавт рассказал, что лично ощущал кардинальные изменения в управлении кораблем, который перестал реагировать на команды так же четко, как в преддверии полета. Ситуация стала еще более напряженной и пугающей, когда сломанные двигатели неожиданно начали издавать звуки непрерывной стрельбы, очень напоминавшие очереди из крупнокалиберного пулемета.

Осознание безысходности и технические преграды

Не имея возможности объяснить причины таких ужасных сбоев или узнать о возможности восстановления тяги, командир сосредоточил все свои усилия исключительно на попытке безопасно добраться до орбитальной станции. Он с ужасом отдавал себе отчет, что в случае провала стыковки этот поврежденный аппарат никогда не сможет вернуть экипаж на Землю живым, и именно в тот момент у него появились первые мысли о возможной гибели.

Уилмор признался, что еще до успешного присоединения к МКС он сделал для себя окончательный и безапелляционный вывод о невозможности возвращения домой на поломанной капсуле Boeing. Астронавты с самого начала знали, что их шансы на использование Starliner для обратной дороги равны нулю из-за физической невозможности выйти в открытый космос и осмотреть неисправные узлы, о которых NASA еще месяц отказывалось откровенно говорить.

Реклама

Психологическая борьба и тайные решения

В конце концов, только в сентябре 2024 года пустой и неисправный Starliner самостоятельно вернулся на планету в автономном режиме, оставив ждать спасательной миссии от SpaceX. Командир экипажа выразил крайнее разочарование определенными внутренними процессами и тайными решениями организаторов полета, о которых он даже не был предупрежден перед стартом миссии.

Астронавт намеренно не стал называть конкретные имена или должности ответственных лиц, однако четко разграничил свое возмущение земным руководством от отношения к длительному пребыванию на космической станции. По его словам, жизнь на борту МКС не вызвала у него никаких нареканий, и он испытывал абсолютное внутреннее удовлетворение ежедневной работы на орбите у компании коллег.

Преодолеть колоссальный стресс и принять новые суровые реалии космической жизни Вилмора помогла сильная христианская вера. Опытный пилот подчеркнул, что постоянно опирался на Слово Божье, которое давало ему необходимую внутреннюю опору, хотя религия и не смогла мгновенно стереть все человеческие тревоги или преодолеть объективные технические вызовы этой многострадальной миссии.

Человек честно признал, что несколько раз испытывал настоящий страх во время этого изнурительного девятимесячного испытания, но каждый раз должен был брать себя в руки. Командир экипажа научился изолировать панику в отдаленных уголках своего сознания, чтобы эти деструктивные эмоции не мешали ему профессионально выполнять должностные обязанности и спасать собственную жизнь.

Реклама

Напомним, в июне NASA приказало астронавтам миссии Crew-12 на борту МКС подготовиться к возможной эвакуации из-за новой утечки воздуха в российском сегменте орбитального комплекса . К моменту проведения ремонтных работ экипаж уже находился внутри пристыкованного космического корабля Crew Dragon.

Новости партнеров

Новости партнеров