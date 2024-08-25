Категория
Наука и IT
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Застрявшие на Международной космической станции астронавты NASA вернутся на Землю 2025 года

Застрявшие на Международной космической станции астронавты NASA вернутся на Землю 2025 года

Астронавты NASA застряли в космосе / Фото: Associated Press

Сначала их космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.

Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года.

Об этом пишет CBSNews.

Космическое агентство решило не рисковать жизнями Барри Уилмора и Сунниты Уильямс.
Несмотря на успешные испытания маневровых двигателей Starliner, детальный анализ и подтверждение того, что утечка гелия в двигательной установке не увеличилась, NASA пришло к выводу, что нет никаких доказательств того, что системы продолжат работать в нормальном режиме, обеспечивая безопасное схождение с орбиты, вхождение в атмосферу. 

Это решение означает, что два из четырех астронавтов Crew 9, запуск которого на Международную космическую станцию на борту корабля SpaceX Crew Dragon запланирован на 24 сентября, не будут участвовать в экспедиции, чтобы командир Starliner Барри Уилмор и второй пилот Сунита Уильямс смогли вернуться домой вместо них в феврале следующего года.

"NASA решило, что Бутч и Суни вернутся из Crew 9 в феврале следующего года, а Starliner вернется без экипажа. Решение вернуть Starliner домой без экипажа – это результат того, что наша основная ценность – безопасность", — сказал администратор агентства Билл Нельсон.

Напомним:

Впервые в своей истории Boeing запустила МКС астронавтов 5 июня.

Ожидалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями. Из-за этого возвращение экипажа на Starliner считали опасным.

Первую проблему Starliner обнаружили еще на Земле перед стартом – произошла утечка гелия в двигательной установке системы ориентации космического корабля. Утечка происходила через клапан, контролирующий давление в топливном баке. Во время полета такая же утечка произошла еще в пяти из 28 двигателей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация