Застрявшие на Международной космической станции астронавты NASA вернутся на Землю 2025 года

Сначала их космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.

Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года.

Об этом пишет CBSNews.

Космическое агентство решило не рисковать жизнями Барри Уилмора и Сунниты Уильямс.

Несмотря на успешные испытания маневровых двигателей Starliner, детальный анализ и подтверждение того, что утечка гелия в двигательной установке не увеличилась, NASA пришло к выводу, что нет никаких доказательств того, что системы продолжат работать в нормальном режиме, обеспечивая безопасное схождение с орбиты, вхождение в атмосферу.

Это решение означает, что два из четырех астронавтов Crew 9, запуск которого на Международную космическую станцию на борту корабля SpaceX Crew Dragon запланирован на 24 сентября, не будут участвовать в экспедиции, чтобы командир Starliner Барри Уилмор и второй пилот Сунита Уильямс смогли вернуться домой вместо них в феврале следующего года.

"NASA решило, что Бутч и Суни вернутся из Crew 9 в феврале следующего года, а Starliner вернется без экипажа. Решение вернуть Starliner домой без экипажа – это результат того, что наша основная ценность – безопасность", — сказал администратор агентства Билл Нельсон.

Напомним:

Впервые в своей истории Boeing запустила МКС астронавтов 5 июня.

Ожидалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями. Из-за этого возвращение экипажа на Starliner считали опасным.

Первую проблему Starliner обнаружили еще на Земле перед стартом – произошла утечка гелия в двигательной установке системы ориентации космического корабля. Утечка происходила через клапан, контролирующий давление в топливном баке. Во время полета такая же утечка произошла еще в пяти из 28 двигателей.

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