"Застрявшие" на МКС астронавты NASA наконец-то возвращаются на Землю

Астронавты отправились в 17-часовое путешествие после отказа капсулы Starliner, что превратило их короткую миссию в девятимесячное пребывание в космосе.

Два астронавта NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, которые были "застрявшими" на борту Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года, наконец-то возвращаются на Землю. Это происходит спустя более девяти месяцев после того, как отказ капсулы Starliner компании Boeing сорвал первоначально запланированную недельную миссию.

Об этом сообщает Guardian.

Капсула SpaceX Dragon с четырьмя астронавтами, включая тест-пилотов Starliner Уильямс и Уилмора, отсоединилась от орбитальной станции в 1:05 по восточному времени. Ожидается, что космический корабль совершит приводнение у побережья Флориды около 18:00 по восточному времени после 17-часового спуска. Менеджеры миссии определят точное место посадки с учетом погодных условий.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС 6 июня 2024 года, планируя оставаться лишь для оценки способности Starliner к стыковке и работе во время его первого пилотируемого полета, а затем вернуться домой не позднее чем через 10 дней.

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Однако серия технических проблем и опасений по безопасности заставили NASA и Boeing вернуть капсулу на Землю без экипажа в сентябре. Сами же астронавты были вынуждены остаться на станции в каачестве членов экипажа вместо двух других астронавтов, которые остались на Земле и были перенаправлены на будущие миссии.

На борту капсулы также находятся американец Николас Хейг и российский космонавт Александр Горбунов.

Одетые в специальные костюмы, ботинки и шлемы, астронавты появились в прямой трансляции NASA, смеясь, обнимаясь и фотографируясь с коллегами, прежде чем их закрыли в капсуле для двухчасовой проверки давления, связи и герметичности.

Политические споры вокруг миссии

С момента прибытия Уильямс и Уилмора их миссия стала предметом политических споров. Основатель SpaceX Илон Маск без доказательств заявил, что астронавтов "бросила на произвол судьбы" администрация экс-президента США Джо Байдена.

А действующий президент США Дональд Трамп пытался представить плановый запуск замены экипажа в качестве специальной спасательной операции, якобы организованной Белым домом.

Эти заявления поставили астронавтов в неловкое положение. Уилмор ранее подтвердил, что Маск действительно предлагал вернуть их на Землю в прошлом году, но добавил: "У нас нет информации о том, что именно предлагалось, кому и как это рассматривалось".

Однако в феврале астронавт заявил CNN: "Мы не чувствуем себя брошенными, не чувствуем себя застрявшими, не чувствуем себя заброшенными. Я понимаю, почему другие могут так думать... Но если можно, помогите нам изменить риторику: мы не брошены, а подготовлены и преданы миссии".

Будущее Starliner под вопросом

Будущее капсулы Boeing Starliner, созданной в рамках коммерческой программы NASA, остается неопределенным. Инженеры продолжают анализировать проблемы, возникшие во время первого пилотируемого полета, включая неисправности двигателей и утечку гелия.

По данным Aviation Week, Starliner вряд ли совершит новый полет в 2025 году. Однако Boeing сохраняет уверенность в своем продукте и работает над получением новой сертификации для полетов.

К слову, ранее Трамп сделал странное заявление об астронавтах Уильямс и Уилморе. Политик предположил, что они могли влюбиться во время пребывания на МКС.