Засуха выращивает супербактерии в почве, опасные для людей

Засухи — это не только недостаток воды, а условия, в которых процветают опасные бактерии. / © pixabay.com

Ученые изучили микробов почвы и выяснили, что засуха способствует появлению устойчивых к антибиотикам организмов.

Бактерии легко обмениваются большими фрагментами генетической информации, этот процесс известен как горизонтальный перенос генов. Поэтому любое повышение устойчивости почвенных микробов может легко передаться бактериям, заражающими людей.

«Ни одно место не застраховано. Если патоген появляется в одной части света, он очень быстро распространяется, поэтому это вызывает беспокойство независимо от того, где вы живете», — заявила ведущий автор исследования Дайан Ньюман из Калифорнийского технологического института.

Ученые выяснили, что во всех случаях гены синтеза антибиотиков были более распространены после засушливого периода и менее распространены по окончании засухи.

Чтобы понять, что происходит, ученые провели эксперименты в лаборатории. Они обработали стерильный грунт антибиотиком феназином, производимым некоторыми видами бактерий. Затем они добавили почвенные бактерии и дали половине образцов высохнуть в течение трех дней, в то время как остальная часть оставалась влажной.

Исследователи обнаружили, что концентрация антибиотика в почве, как и ожидалось, увеличилась по мере испарения влаги. Они также выяснили, что в ответ на повышение концентрации антибиотика бактерии в почве, чувствительные к антибиотикам, пострадали, в то время как устойчивые к антибиотикам бактерии размножились.

Это показывает, что стойкость к антибиотикам обусловлена эволюционным давлением. Выживают только самые выносливые и стойкие микроорганизмы, когда засуха концентрирует антибиотики других микробов до смертельных уровней.

