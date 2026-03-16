- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Затерянное во времени: археологи обнаружили поселение, которое считалось утраченным навсегда
В Польше археологи обнаружили остатки средневекового города Штольценберг, который считался утраченным навсегда.
В лесах Польши, за пределами города Славобоже, археологи отыскали «капсулу времени» — средневековый город Штольценберг, бесследно исчезнувший сотни лет назад. С помощью магнитных аномалий и уникальных находок исследователям удалось локализовать поселение XIV-XV веков, таинственная гибель которого до сих пор оставалась загадкой для историков.
Об этом пишет The Mirror.
Археолог Марцин Кшепковский рассказал, что его команда искала город с помощью исторических документов. Он находился на границе Померании и Ноймарка. За эти земли в свое время спорили Германия и Польша, и каждая из стран считала Штольценберг своей территорией.
Исследуя лес в этом районе, исследователи обнаружили остатки гигантских земляных валов и рва глубиной 18 футов (примерно 8,16 килограммов), а геофизические исследования подтверждают, что руины, вероятно, принадлежат затерянному городу Штольценбергу.
Исследователи объяснили, что найти город помогли «магнитные аномалии», которые указали на фундаменты сооружений. В центре участка, огражденного рвом, приборы зафиксировали четкие контуры зданий. Они расположены вокруг прямоугольной рыночной площади, которая была главным центром древнего поселения.
«Такая планировка типична для средневековых городов, основанных по немецкому праву. Следы зданий также можно увидеть вдоль улицы, ведущей к предполагаемым городским воротам», — рассказал Кшепковский.
Среди около 400 видов артефактов, исследователям удалось обнаружить фундаменты зданий древнего города. Некоторые из находок датируются бронзовым веком, а другие — со времен Второй мировой войны.
«Результаты этих исследований развеяли все сомнения», — подчеркнул Марцин Кшепковский. Он отметил, что найденная коллекция средневековых предметов окончательно подтверждает возраст поселения.
Несмотря на веские доказательства, ученый считает, что команда только в начале пути. По его мнению, археологи наткнулись на первоначальное расположение города, который впоследствии пришел в упадок и был перенесен в другое место.
«Город исчез на раннем этапе развития, поэтому его территорию так и не успели полностью застроить», — пояснил исследователь.
По его словам, это место стало настоящей «капсулой времени». Изучение его тайн поможет понять, как именно основывали и развивали города в этой части Европы.
Ранее археологи обнаружили остатки древнего поселения на юге Ирака. Как отмечают исследователи, речь идет об Александрии на Тигре — стратегическом портовом мегаполисе, который в древности был ключевым звеном между Месопотамией и торговыми путями Персидского залива.
