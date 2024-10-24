Затерянные города Шелкового пути: в горных районах обнаружили следы былого величия

Сегодня Тугунбулак на территории Узбекистана выглядит как цепь холмов казалось бы природного происхождения. Но на самом деле под ними скрываются остатки некогда важного высокогорного города, одного из крупнейших в мире.

Об этом пишет IFL Science.

Ученым удалось обнаружить остатки двух огромных высокогорных городов – Тугунбулак и Ташбулак, – которые сотни лет назад процветали на Великом шелковом пути. Их очертания были нанесены на карту с помощью беспилотного лазерного локатора LiDAR.

Шелковый путь помог создать современный мир таким, каким мы знаем его сейчас, позволив Китаю, Европе и всем народам, которые жили между ними, обмениваться не только товарами, но и технологиями и идеями. Доступ к таким инструментам, как бумага и компас, помог Европе выйти из так называемых "Темных веков", хотя этот путь оказался не из легких.

Экономически выгодное расположение этих двух городов на Шелковом пути помогли их возникновению и расцвету. Но после того, как сухопутные торговые караваны исчезли, уступив место морским путям, многие из таких городов пришли в упадок и были забыты. Теперь археологи утверждают, что историки недооценили значение этих поселений, и намерены исправить эту несправедливость.

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Тугунбулак и Ташбулак расположены в горах восточного Узбекистана на высоте от 2000 до 2200 метров над уровнем моря. Это намного ниже Лхасы, резиденции Далай-ламы в Тибете (3650 м над уровнем моря), но значительно выше столицы Непала Катманду (1355 м над уровнем моря) и похоже на расположение древнего города инков Мачу-Пикчу в Перу (2430 м над уровнем моря).

Заброшенные высокогорные города Тугунбулак и Ташбулак были практически стерты с лица земли временем. Но профессор Майкл Фракетти из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Фархад Максудов из Национального центра археологии Узбекистана задались целью найти их. Для этого они создали компьютерную модель, чтобы определить, каким маршрутом могли проходить через горы торговые караваны.

Следы этих городов были обнаружены в 2015 и 2011 годах. А спустя несколько лет оценить их масштабы на пике развития позволила технология LiDAR, которая до этого уже успешно использовалась, для поиска затерянных в тропических лесах городов майя.

Этот радар позволяет видеть сквозь пыль, растительность и поверхностный слой почвы. Все, что можно увидеть на поверхности, это курганы, но LiDAR показал очертания зданий, укреплений и открытых пространств в городах. Тугунбулак занимал площадь 120 гектаров на пике своего развития. Это может показаться небольшим по меркам современных городов, но в то время города такого размера были редкостью.

"Это были важные городские центры в Центральной Азии, особенно по мере того, как вы перемещались из равнинных оазисов в более сложные высокогорные условия. Хотя горы обычно рассматриваются как барьеры для торговли и движения по Шелковому пути, на самом деле они были местом расположения крупных центров взаимодействия. Разведение скота, добыча руды и другие ценные ресурсы, вероятно, способствовали их процветанию", — рассказал профессор Фракетти.

По словам Максудова, в этих местах была сложная городская структура со специфической материальной культурой, которая сильно отличалась от равнинной оседлой культуры.

"Очевидно, что люди, населявшие Тугунбулак более тысячи лет назад, были кочевыми скотоводами, которые сохраняли свою собственную, отличную, независимую культуру и политическую экономику", – добавил ученый.

Чтобы больше узнать о том как жили люди в этих городах, ученым нужно будет провести традиционные раскопки. Из данных собранных беспилотным радаром удалось выяснить, что в Тугунбулаке есть остатки 3-метровых утрамбованных земляных стен вокруг того, что когда-то могло быть крепостью. Вблизи города также были обнаружены богатые жилы железной руды.

Археологи считают, что жители городы могли добывать ее и перерабатывать в металл, который продавали проходящим через город торговцам. Ташбулак был примерно в десять раз меньше Тугунбулака. Его планировка в целом напоминает равнинные города той эпохи, но есть одно важное исключение – в городе не было обнаружено жилых районов. Ученые предполагают, что местное население было кочевниками. Люди могли приезжать в город сезонно и жить за пределами городских стен в шатрах или юртах, которые возили с собой.

Команда ожидает, что в горах Узбекистана могут быть и другие затерянные города Шелкового пути, которые только предстоит найти, чтобы раскрыть еще больше древних тайн.

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