Затерянный арктический мир: в пещере обнаружили животных, живших 75 000 лет назад

Ледяная пещера. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В Норвегии ученые сделали уникальное археологическое открытие, обнаружив в забытой пещере почти нетронутые следы древней арктической экосистемы, существовавшей около 75 тысяч лет назад. Находка позволила исследователям буквально заглянуть в мир, бесследно исчезнувший после очередной смены климата.

Об этом сообщает The Daily Galaxy со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Речь идет о пещере Арне-Квамгротта на побережье Северной Норвегии, недалеко от Нарвика. Её случайно открыли ещё в 1990-х годах во время горных работ, однако почти три десятилетия она оставалась практически неисследованной.

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Только в 2021–2022 годах археологи провели полномасштабные раскопки и обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся осадочные слои, в которых находились кости животных, обитавших в Арктике ещё задолго до последнего крупного наступления ледников.

Пещера сохранила экосистему ледникового периода

В ходе исследования ученые идентифицировали кости 46 видов млекопитающих, птиц и рыб, обитавших на побережье европейской Арктики примерно 75 тысяч лет назад.

Для определения видов исследователи совместили традиционный анализ костей с исследованием древней ДНК, что позволило установить происхождение даже самых мелких фрагментов.

Среди найденных останков — белые медведи, моржи, гренландские киты, морские птицы, треска и северные олени. Особой находкой стали кости копытного лемминга — вида, который в настоящее время вымер в Европе и ранее никогда не встречался на территории Скандинавии.

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По словам ведущего автора исследования Сэма Уокера, пещера стала «редким снимком исчезнувшего арктического мира», который позволяет воссоздать древнейшую из известных экосистем этого региона.

Арктика в древности была совсем другой

Исследователи установили, что 75 тысяч лет назад побережье Северной Норвегии было гораздо менее покрыто льдом, чем предполагалось ранее. Здесь существовали реки и озёра, а также открытые участки суши, по которым могли мигрировать большие стада животных.

В то же время в море сезонно образовывался лёд, что позволяло сосуществовать как видам, зависимым от льда, так и морским животным, которые его избегали. Такое сочетание свидетельствует о чрезвычайно разнообразной природной среде.

Изменения климата уничтожили целый мир

Самым важным открытием стало то, что генетический анализ не выявил современных потомков многих обнаруженных популяций.

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Учёные пришли к выводу, что после повторного наступления ледников животные лишились пригодной среды обитания и не смогли переселиться в другие районы. В результате целая прибрежная экосистема исчезла вместе с изменением климата.

Исследователи считают, что эта находка имеет большое значение не только для реконструкции прошлого, но и для понимания того, как современные арктические экосистемы могут реагировать на стремительные климатические изменения, ведь сегодня возможностей для миграции животных становится всё меньше.

Напомним, что в Египте археологи обнаружили 18 древних гробниц с мумиями, в рту которых были золотые языки.

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