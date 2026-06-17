Затерянный город годами оставался на виду: как учёные нашли его на 16-й странице Google

Пирамида Майя / © Associated Press

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В мексиканском штате Кампече археологи обнаружили крупный древний город майя, который более десяти лет оставался незамеченным в открытых научных данных. Находку сделал аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас, который просматривал результаты лидарных исследований и наткнулся на экологическое сканирование местности, проведенное еще в 2013 году.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Решающую роль в этом открытии сыграл обычный поиск в интернете. Анализируя лидарные данные, он наткнулся на экологическое исследование, которое нашёл примерно на 16-й странице результатов Google. Именно в этих архивных материалах оказались скрытые данные о ранее неизвестном городе майя.

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Изначально эти данные собирались не для археологии. Их использовали в рамках проекта по мониторингу тропических лесов для оценки запасов углерода в регионе. В то же время после повторной обработки информации с помощью археологических методов исследователи обнаружили под густым лесным покровом остатки крупного городского центра майя.

Недавно открытый город получил название Валериана — в честь соседней лагуны. На территории площадью около 122 квадратных километров ученые зафиксировали более 6500 сооружений. Среди них — храмовые пирамиды, большие площади, водохранилища, дороги-дамбы, соединявшие различные части города, а также площадка для традиционной игры в мяч.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Antiquity в октябре 2024 года, Валериана была одним из крупнейших городских центров майя. В период наибольшего расцвета, примерно между 750 и 850 годами нашей эры, здесь могло проживать от 30 до 50 тысяч человек. Исследователи отмечают, что по плотности застройки город уступал лишь Калакмулю — одному из самых известных центров цивилизации майя.

Археологи также установили, что отдельные части поселения могут быть значительно древнее. На это указывают так называемые комплексы E-Group — архитектурные сооружения, которые майя, вероятно, использовали для астрономических наблюдений и ритуалов. В частности, они могут свидетельствовать о том, что история города могла начаться ещё до 150 года нашей эры.

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Учёные считают, что Валериана играла роль важного политического и административного центра региона. Об этом свидетельствуют монументальная архитектура, разветвлённая дорожная сеть и доступ к значительным запасам пресной воды.

Город пришел в упадок примерно между 800 и 850 годами нашей эры — в период так называемого классического коллапса цивилизации майя, когда многие крупные поселения на Юкатане были заброшены. Одной из возможных причин исследователи называют длительные климатические изменения и засухи, которые могли повлиять на жизнь густонаселённых территорий.

Это открытие стало возможным благодаря технологии лидара (LiDAR), которая использует лазерные импульсы для создания трехмерных карт местности. Этот метод позволяет отделить растительный покров от рельефа и увидеть скрытые под джунглями сооружения, дороги и земляные укрепления.

Авторы исследования отмечают, что находка валерианы демонстрирует потенциал уже существующих научных архивов. По их мнению, в открытых экологических базах данных могут содержаться сведения о других неизвестных археологических памятниках, которые до сих пор не были проанализированы с точки зрения археологии.

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Напомним, ранее археологи обнаружили на севере Ирака руины 4000-летнего города, который был полностью разрушен в результате жестокой военной осады и покрыт толстым слоем пепла.

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