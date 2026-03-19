«Затерянный мир» под Северным морем: какую тайну Доггерленда раскрыли ученые

Ученые получили новые доказательства того, что Доггерленд — затопленная сухопутная территория под Северным морем — был укрыт лесами более 16 000 лет назад. Исследование провела команда под руководством Университета Ворика.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

Доггерленд когда-то соединял восточное побережье Британии с северной Францией, Бельгией, Нидерландами, Германией и датским полуостровом Ютландия. Под воду эта территория ушла лишь около 7 000 лет назад.

Ученые проанализировали осадочную древнюю ДНК из 41 морского керна, пробуренного в южной части региона. Результаты показали, что дуб, вяз и лещина присутствовали здесь значительно раньше, чем считалось. Среди находок — также ДНК птерокарии, родственника грецкого ореха, который считали исчезнувшим из Северо-Западной Европы еще 400 000 лет назад.

«Мы неожиданно нашли деревья на тысячи лет раньше, чем кто-то ожидал», — отметил ведущий автор Робин Аллаби.

Ученые предполагают, что после отступления ледников растительность быстро распространилась из так называемых микрорефугиумов — локальных зон, где сохранялись благоприятные условия даже во время сурового климата.

Леса создавали среду для кабанов, оленей, бобров и медведей, а также обеспечивали ресурсами ранние мезолитические общины. По мнению исследователей, это может объяснять, почему на территории современной Британии сохранилось относительно мало археологических свидетельств раннего мезолита.

Соавтор исследования Винсент Гаффни из Университета Брэдфорда отметил, что ранее Доггерленд рассматривали преимущественно как сухопутный мост для миграций. Сейчас же его считают центром ранних поселений и важным убежищем для флоры и фауны.

Результаты также свидетельствуют, что части Доггерленда пережили несколько масштабных наводнений, в частности цунами Сторегга около 8150 лет назад. В то же время формирование Северного моря, вероятно, произошло позже, чем считалось, а отдельные участки суши оставались над водой примерно до 7 000 лет назад.

