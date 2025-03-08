Затерянный мир в облаках: удивительные факты о "доме богов" Рорайма

Подножие Рораймы часто окутано облаками, поэтому, если смотреть на гору издалека или с высоты птичьего полета, создается иллюзия огромного острова, парящего в облаках.

В саваннах Южной Америки, где сходятся границы Бразилии, Венесуэлы и Гайаны, устремляется в небо удивительная "столовая" гора Рорайма. Столовые горы этого региона – с абсолютно плоскими вершинами и почти вертикальными склонами – это одни из древнейших геологических образований на Земле, возникшие еще в докембрийскую эпоху, два миллиарда лет назад.

Об этом пишет Live Science.

Подножие Рораймы часто окутано облаками, поэтому, если смотреть на гору издалека или с высоты птичьего полета, создается иллюзия огромного острова, парящего в облаках. Гора возвышается на 2810 метров над окружающей саванной и выглядит как гигантская столешница. На языке пемонов, местного коренного населения, такой тип гор называется "тепуи", что в переводе означает "дом богов".

Пемоны верят, что тепуи священны, и что гора Рорайма — это пень мифического дерева, которое давало урожай всех фруктов и овощей мира. Но потом злодей и обманщик по имени Макунайма срубил священное дерево, и оно рухнуло на землю, вызвав всемирный потоп.

Облака вокруг подножия горы создают иллюзию острова, парящего в небе / Фото: скриншот с видео

Однако геологи иначе объясняют причины появления гор такого типа. Тепуи встречаются исключительно в Южной Америке, а именно в Венесуэле и западной Гайане, где их насчитывается более сотни. Это остатки огромного блока песчаника, который образовался около 1,8 миллиарда лет назад, когда большие песчаные дюны затвердели и постепенно превратились в скалу.

В течение следующих 1,5 миллиарда лет на эту глыбу песчаника наслоились другие типы пород, но эти слои были размыты примерно 180 миллионов лет назад. Затем ветер и вода принялись терзать песчаник, и в конце концов вырезали гигантские плато с крутыми склонами, которые мы видим сегодня. Наконец, геологическое поднятие подняло эти плато до их нынешней высоты.

"Затерянный мир" горы Рорайма на протяжении примерно 70–90 миллионов лет был изолирован от окружающей саванны, что позволило создать на вершине уникальную экосистему с кристально чистыми водопадами и водоемами, которые наполняются дождевой водой, а также уникальными видами животных и растений. Около трети флоры и фауны, встречающейся на вершинах всех тепуи, включая плотоядные растения, орхидеи, птиц, питающихся нектаром, насекомых, пауков и лягушек, являются эндемичными, то есть не встречаются больше нигде на планете.

Напомним, Александрия, один из древнейших городов Египта, оказалась под угрозой из-за повышения уровня моря. Если ситуация не изменится, город может потерять тысячи построек.

Читайте также: