Затерянный на 400 лет дом Шекспира найден: открытие проливает свет на его последние годы

В Лондоне исследователи установили точное местоположение дома Уильяма Шекспира, который десятилетиями считался «потерянным». Открытие стало возможным благодаря архивному плану XVII века, проливающему свет на последние годы жизни писателя.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Открытие сделала британская исследовательница Люси Манро, профессор Королевского колледжа Лондона. Она проанализировала три исторических документа, найденные в Лондонском архиве и Национальном архиве Великобритании. Один из ключевых материалов — план района Блэкфрайерс, созданный в 1668 году после Великого лондонского пожара.

Благодаря этим данным удалось точно установить, что дом драматурга располагался по адресу Сент-Эндрюс-Гилл, 5 в районе Блэкфрайерс. Ранее исследователи могли лишь приблизительно определить место — рядом с так называемыми Большими воротами бывшего доминиканского монастыря. Теперь же речь идет о конкретной точке, где сейчас находится здание с синей памятной табличкой.

По словам Манро, это было достаточно большое жилье для своего времени, расположенное в престижной части Лондона. Его размеры позволили позже разделить помещение на две отдельные части. Хотя внутренняя планировка и количество комнат неизвестны, по расположению и масштабам недвижимость оценивается как дороже средней для тогдашнего города.

Известно, что Шекспир приобрел эту собственность в марте 1613 года. В последующие годы он продолжал работать, в частности писал пьесы в соавторстве с Джоном Флетчером. Исследователи не исключают, что часть этих произведений могла быть создана именно в этом доме.

Открытие также меняет представление о последних годах жизни драматурга. Долгое время считалось, что он окончательно вернулся в Стратфорд-на-Эйвоне, однако новые данные свидетельствуют: связь Шекспира с Лондоном оставалась тесной и после покупки дома. В частности, известно, что он посещал столицу как минимум в 1614 году.

Дом оставался в собственности семьи Шекспира до 1665 года, когда его продала внучка драматурга. Уже через год здание уничтожил Большой лондонский пожар. В последующие века на этом месте менялись различные учреждения — от типографий до коммерческих компаний и жилых помещений.

